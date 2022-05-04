Федрезерв США рекордно підвищив ставку з 2000 року і згортає "друкарський верстат"

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Федеральний резерв США підвищив ставку до діапазону 0,75%-1%, найбільше з нульових, зокрема підкреслив невизначеність наслідків російського повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це йдеться у повідомленні ФРС.

Федрезерв констатує, що попри падіння економіки США у першому кварталі року, витрати домогосподарств та інвестиції залишалися на високому рівні, а рівень безробіття значно знизився. Водночас інфляція залишається високою, що відображає дисбаланс попиту та пропозиції внаслідок пандемії, підвищення цін на енергоносії та більш широким ціновим тиском.

"Вторгнення Росії в Україну спричиняє величезні людські та економічні труднощі. Наслідки для економіки США дуже невизначені", – йдеться у заяві. Зокрема, повномасштабна війна створює додатковий тиск на інфляцію та, ймовірно, вплинуть на економічну активність. Натомість пов’язані з COVID-19 перебої в Китаї, ймовірно, посилять логістичні проблеми.

З огляду на такі фактори та інфляційно мети у 2% в довгостроковій перспективі ФРС підвищив цільовий діапазон для федеральних фондів на 0,5 в.п. – до діапазону з 0,75% до 1%. Крім того, Комітет вирішив з 1 червня активніше згортати антикризову програму та почати скорочувати свій портфель казначейських та інших цінних паперів, емітованих федеральними агентствами чи компаніями.

Для порівняння, у березні річна інфляція у США прискорилась до 8,5% із 7,9% у лютому - ріст цін оновив рекорд із січня 1982 року, тобто за понад 40 років.

При цьому очільник ФРС Джером Павелл у ході пресбрифінгу за підсумками засідання Федерального комітету відкритого ринку підкреслив, що інфляція в країні наразі надто швидка, тож Федрезерв діятиме відповідно.

"Серед членів Комітету є значне відчуття того, що додаткові підвищення ставки на 0,5% будуть обговорюватися на низці наступних засідань", – зазначив він.

Нагадуємо:

У березні Федеральний резерв США вперше з 2018 року підвищив ставку з 0,25% до 0,5%, аби приборкати інфляцію, а також погіршив інфляційні прогнози через війну Росії проти України.

У квітні керівники Федеральної резервної системи просигналізували про готовність розпочати скорочення активів на балансі центробанку на 95 мільярдів доларів на місяць, що майже вдвічі більше, ніж раніше.



