Що робити з готівковою гривнею за кордоном

Що робити у випадку вивезення за кордон гривневої готівки, і як вітчизняні та європейські регулятори планують полегшити життя українцям у такій ситуації?

За даними ООН, через війну в Україні близько 6,5 млн людей стали внутрішніми переселенцями, ще понад 3 млн виїхали за межі країни. Два з трьох українців поїхали в Польщу.

Тікаючи від війни, мало хто готувався чи міг спланувати поїздку. Зокрема, це стосується і питання особистих фінансів.

Так, у сусідніх країнах помітно виросла пропозиція готівкової гривні. Тисячі українців перед виїздом за кордон не встигали покласти її на банківський рахунок або не мали змоги придбати за неї іноземну валюту.

Ба більше – чимало українців у перші дні війни спустошували банкомати, переводячи кошти в готівку. Така недовіра до банківської системи зіграла з ними злий жарт після перетину кордону.

Як бути тим, хто опинився з готівковою гривнею за кордоном, і що роблять вітчизняні та європейські регулятори, щоб допомогти українцям?

Як і де обмінюють гривні за кордоном

Українська валюта слабо конвертована. На відміну від долара та євро, які можна придбати та продати у будь-якій частині світу, обміняти гривню, та ще й за адекватним курсом, майже неможливо.

Навіть у сусідніх країнах обміняти гривні непросто, але варіанти є. У Польщі, куди до війни їхали мільйони українських трудових мігрантів, гривні приймають деякі валютні обмінники. Переважно у великих містах або в прикордонній зоні.

Однак таких обмінників мало, тому вони користуються своїм монопольним становищем, особливо в умовах напливу мільйонів непідготовлених біженців з великою кількістю готівкової гривні та гострою потребою в обміні.

Якщо офіційний курс злотого в НБУ становить 7,29 грн, то в польських валютних обмінних пунктах гривні приймають за вдвічі вищим курсом – 13-14 грн.

Так само з обміном гривні на долари та євро. Курс буде приблизно вдвічі вищим, ніж в Україні.

У банківських установах за кодоном продати гривні майже неможливо. Обміняти їх можна лише в тих банках, які уклали угоди з українським регулятором. До них належать австрійські Raiffaisen та Erste, молдовський OTP та румунський Banca Comercială. Українські та іноземні регулятори намагаються розширити цей перелік.

Багато українців, не бажаючи переплачувати за злоті в обмінних пунктах, шукають способи обміняти гривні всередині українського ком’юніті.

Зокрема, групи українців у Польщі у Facebook заполонили оголошення про купівлю злотих за гривні. Щоправда, і в цих групах курс обміну далекий від ринкового і мало відрізняється від курсу в обмінних пунктах.

Як вирішують проблему

Наплив українських біженців до країн ЄС став справжньою несподіваною для місцевої влади, зокрема фінансової. Тож там не встигли підготуватися до збільшення обсягів гривневої готівки і не розуміють, що з нею робити.

Над вирішенням цієї проблеми працюють український Нацбанк та центральні банки європейських країн.

"Національний банк одразу повідомлятиме про досягнуті домовленості, водночас це може потребувати певного часу", – повідомив український регулятор "Економічній правді".

Перші результати вже є. З 4 березня НБУ дозволив комерційним банкам купувати готівкові гривні за кордоном на суму до 1 млн євро (в еквіваленті) на день.

Схема виглядає так: український банк переказує безготівкову валюту іноземній фінансовій установі, а та пересилає до України готівкові гривні.

Так українські банки формують попит на готівкову гривню за кордоном. Це має спонукати більшу кількість фінансових установ купувати в українських біженців гривні і встановлювати помірний курс.

"Кілька банків уже почали здійснювати обмін готівкової гривні за кордоном на іншу валюту, використовуючи цей механізм", – зазначають в НБУ.

Проблема в тому, що небагато українських банків мають валюту, яку вони можуть переказати за кордон в умовах воєнного стану. Та й потреби в готівковій гривні всередині України наразі нема.

Регулятори країн ЄС теж намагаються вирішити цю проблему. Європейський центральний банк планує надати гарантію українському Нацбанку на здійснення з ним обміну гривень на долари та євро.

Остаточне рішення з цього питання може бути нескоро. На проведення та погодження всіх процедур потрібні дні і навіть тижні, тому деякі країни ЄС вирішили полегшити обмін гривні самостійно.

Так, Нацбанк Польщі вирішив співпрацювати з польським комерційним банком PKO BP. Як обіцяють польські чиновники, з 23-25 березня в його відділеннях українці зможуть вільно обміняти гривневі банкноти номіналом 100, 200, 500 і 1000 грн на злоті за сприятливим курсом. Максимальна сума, яку можна буде обміняти в банку, становить 10 тис грн на одну особу.

Знищення аеропортів = дефіцит готівкової валюти

Російська військова агресія не лише стала причиною того, що тисячі українських біженців опинилися за кордоном з гривневою готівкою, за яку не можуть придбати навіть найнеобхідніші товари та ліки.

Росія знищила більшість українських аеропортів. Цивільні авіарейси з України не здійснюються, що стає справжнім викликом для готівкового валютного ринку.

Літаки є основним способом перевезення готівкової валюти з однієї країни в іншу. Ними в Україну завозилися готівкові долари та євро, які згодом потрапляли в банки та обмінні пункти.

Саме тому після початку пандемії коронавірусу у 2020 році, коли у світі зупинилися авіаперевезення, в Україні виник дефіцит готівкової валюти. Його підігрівали українці, які панічно скуповували валюту через страх невідомого.

Відсутність можливості доставляти готівкову валюту літаками суттєво ускладнює логістику вивезення гривень з Польщі та інших країн ЄС, збільшуючи вартість і тривалість таких операцій.

Альтернативні шляхи вивезення готівки більш ризикові для українських фінансових установ, які її купують за кордоном. Усе це впливає на вартість операцій з вивезення гривень з ЄС, що позначається на обмінному курсі гривні за кордоном.

Як не потрапити в "гривневу пастку" за кордоном

Попри певний прогрес у вирішенні проблеми обміну гривні за кордоном, український Нацбанк радить не вивозити готівкову гривню з України.

"Ми наполегливо рекомендуємо українцям, які ще не перетнули кордон, поповнити свій банківський рахунок в Україні, щоб безпечно використовувати за кордоном свою платіжну картку для безготівкових операцій та зняття в банкоматах готівкової валюти країн перебування", – повідомляють там.

Для перетину кордону з Польщею чи країнами єврозони не обов'язково відкривати банківський рахунок в іноземній валюті. Розраховуватися в магазинах і навіть знімати в банкоматах злоті, євро чи іншу валюту можна з гривневої картки.

Під час розрахунку гривневою карткою за товари в Польщі курс, за яким гривня конвертується в злоті, може бути навіть нижчим за офіційний курс НБУ: 6,9-7,1 грн за злотий проти 7,29 грн, які зафіксував український Нацбанк.

Безготівкові розрахунки з використанням карток українських банків надійні. Банківська система стійка і платоспроможна, а в разі проблем з платоспроможністю банкам готовий допомогти НБУ, який спростив отримання рефінансування.

Тож ризик втратити доступ до коштів на банківському рахунку в Україні вкрай низький, особливо якщо мова йде про системні українські банки.

Банківський рахунок можна відкрити і за кордоном. ЕП ще перед війною писала, як це зробити.

З того часу багато банків, переважно в Польщі, пішли назустріч українським біженцям. Деякі установи не вимагають від клієнтів довідки про місце реєстрації чи номера мобільного телефону.

Для поповнення таких рахунків потрібно мати доступ до рахунку в українському банку або вільноконвертовану готівкову валюту. Переказати кошти з українського рахунку на іноземний можна за допомогою SWIFT-платежу або PayPal.

Остання напередодні оголосила про повноцінний вихід на український ринок і тимчасово скасувала комісії за операціями з українськими рахунками, аби допомогти українцям переказувати та отримувати кошти в час війни.