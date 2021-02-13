Призначення та звільнення у держбанках, збитки "Центренерго" та "Енергоатому", підвищення ціни на газ: підсумки тижня для держпідприємств

Щотижня команда аналітиків-консультантів з питань корпоративного управління готує для ЕП дайджест про головні події в житті держпідприємств. Що важливого сталося 5-12 лютого?

Корпоративне управління держпідприємств Приватбанк шукає нового голову правління. Приватбанк найняв міжнародну рекрутингову компанію Egon Zehnder для пошуку нового голови правління. Голова наглядової ради Приватбанку Шерон Іскі проводить співбесіди з кандидатами. Список кандидатів не розголошується [що є сталою міжнародною практикою у відборі керівників вищого рівня. – SOE Weekly]. За даними ЗМІ, серед кандидатів можуть бути: Артем Шевальов, заступник голови наглядових рад Приватбанку та Укргазбанку, Петр Крумханзл, екс-голова правління Приватбанку, та Андрій Пишний, екс-голова правління Ощадбанку. За вимогами законодавства, будь-який голова правління банку повинен мати досвід роботи у банківському та/або фінансовому секторі не менше п’яти років разом, у тому числі на керівних посадах – не менше трьох років, а також відповідати кваліфікаційним вимогам НБУ щодо ділової репутації та професійної придатності. До призначення обов'язки голови правління виконуватиме Анна Самаріна, заступник голови правління з питань фінансів. Абромавичуса відкликали з наглядової ради Ощадбанку. 9 лютого Кабінет міністрів відкликав представника держави у наглядовій раді Ощадбанку Айвараса Абромавичуса [очевидно, за відповідним поданням президента, оскільки Абромавичуса було призначено за його квотою. – SOE Weekly.] Відповідно до інформації про керівників банків, розміщеній на сайті НБУ, Абромавичуса призначили членом наглядової ради Ощадбанку 4 листопада 2020 року, однак його кандидатуру досі не погодив НБУ. У свою чергу Абромавичус на свої сторінці Twitter опублікував заяву на ім’я президента, в якій попросив відкликати його з посади члена наглядової ради Ощадбанку за власним бажанням. Він пояснив, що це пов'язано з виникненням конфлікту інтересів, оскільки він як приватний інвестор інвестував у низку фінтех-компаній, які планують конкурувати з традиційними банками. За словами Абромавичуса, це унеможливлює його участь у наглядовій раді держбанку. Рішення Кабміну про перепідпорядкування енергетичних компаній досі немає у доступі. Як повідомляв SOE Weekly раніше, 20 січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що за дорученням президента низку енергетичних компаній ("Енергоатом", "Укргідроенерго", Нижньодністровська ГЕС та ще три ТЕЦ) було передано в управління Кабінету міністрів. Відповідного рішення уряду досі немає у публічному доступі. Незрозуміло, чи рішення ухвалено взагалі.

Банки За останні півроку Укргазбанк видав іпотечних кредитів на 450 млн грн. З липня 2020 року Укргазбанк видає українцям іпотечні кредити на придбання власного житла. Як повідомляє прес-служба банку, за 7 місяців більшість кредитів було видано на придбання нерухомості на вторинному ринку – 461 кредит на суму понад 371 млн грн. За той же період видано 87 кредитів на придбання нерухомості на первинному ринку. Термін позики – від 1 до 20 років за фіксованою ставкою 9,9% на перші два роки та 12,99% на наступні 18 років. Як повідомляв SOE Weekly раніше, 27 січня Кабінет міністрів затвердив постанову про доступну іпотеку. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, у рамках цього механізму ставку за іпотечними кредитами встановлюється ​​на рівні 7% річних. При цьому очікується, що програма фінансуватиметься через Фонд розвитку підприємництва. Як повідомлялось раніше, уряд також створив "Українську фінансову житлову компанію" з тією ж метою. Незрозуміло, чому програма доступної іпотеки фінансуватиметься з Фонду розвитку підприємництва. До того ж, в Україні вже існують інші державні установи – Державна іпотечна установа, яка рефінансує іпотечні кредити банків за рахунок коштів, залучених від розміщення облігацій, та Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, метою якого є сприяння реалізації державної житлової політики. При цьому молодіжний фонд спирається на той самий механізм компенсації різниці у ставках, що й механізм, запроваджений постановою про доступні іпотечні кредити. – SOE Weekly.] Укргазбанк видав перший в Україні кредит, що забезпечений портфельною гарантією від держави. Укргазбанк видав перший в Україні кредит на 1,5 мільйона гривень, забезпечений портфельною гарантією держави строком на два роки. Як повідомляє прес-служба банку, кредит отримав підприємець із Чернівецької області для розширення виробництва. [25 листопада Кабінет міністрів визначив механізм надання державних гарантій для малих та середніх підприємств (МСП). За даними Міністерства фінансів, йдеться про додаткові 5 млрд грн, які будуть використані для зменшення вартості позик для таких підприємств. – SOE Weekly] Арешт акцій Промінвестбанку. Господарський суд Києва наклав арешт на 99,77% акцій, рахунки та майно Промінвестбанку, задовольнивши позов компанії, яку ЗМІ пов’язують з Ігорем Коломойським. Арешт накладено на все рухоме та нерухоме майно, майнові права банку, цінні папери та кошти на рахунках в інших банках в межах суми стягнення, що становить 169,8 млн дол. Також в рамках рішення суду, власникам банку заборонено приймати рішення про ліквідацію або реорганізацію Промінвестбанку та вживати будь-які дії щодо зміни складу його органів управління. Як повідомлялося раніше, на активи Промінвестбанку також претендує Ощадбанк, який спирається на рішення Міжнародного комерційного арбітражу у Парижі на суму понад 1,3 млрд. доларів у справі проти Російської Федерації. У той же час компанії групи "Приват" подали позов проти Росії в іншому трибуналі – у Міжнародному арбітражному суді у Гаазі.

Енергетичний сектор "Центренерго" несе збитки і просить знизити ціну на постачання газу. "Центренерго" звернулося до уряду з проханням сприяти зниженню ціну на природний газ для компанії та відтермінуванню оплати. Компанія вважає необхідність переходу з вугілля на газ "форс-мажором". На 4 лютого теплові енергоблоки компанії працювали із загальною потужністю 2200 МВт-год. Решта вугільних енергоблоків, як заявили в компанії, не працюють через витрату рекордних запасів вугілля у листопаді-грудні 2020 року. За цей період ТЕС "Центренерго" були змушені працювати на 56%, перевищуючи прогнозний баланс, наданий Міністерством енергетики, оскільки велика кількість енергетичних та атомних енергетичних установок знаходились на ремонті. За інформацією "Енергоатому", графік ремонту АЕС було змінено за розпорядженням колишнього виконувача обов'язків міністра енергетики Ольги Буславець. На початку опалювального сезону, 1 жовтня 2020 року, на складах "Центренерго" зберігалося 543 тис тонн вугілля, що втричі більше гарантованих запасів. За даними "Центренерго", 362 тис тонн вугілля довелося використати достроково. "Центренерго" спалює до 9 мільйонів кубічних метрів природного газу на день, що неминуче призведе до величезних втрат для державної теплової генерації. Щоб уникнути багатомільйонних збитків та посилення дефіциту ліквідності через відсутність доступу до кредитних ресурсів, "Центренерго" звернулося до уряду з проханням сприяти зниженню ціни на постачання газу та відтермінуванню оплати. Крім того, "Центренерго" просить звільнити операторів газорозподільних мереж від нарахування надлишкової вартості замовленої потужності. За даними "Укренерго", наразі на ремонті перебувають 12 теплових енергоблоків, 11 з яких належать ДТЕК Енерго. Експерти вважають, що теплові електростанції використовують аварійний ремонт, щоб уникнути використання дорогого газу замість вугілля, якого немає в наявності. Як раніше повідомлялось у SOE Weekly, "Центренерго" звинуватило приватного постачальника вугілля [ДТЕК – SOE Weekly] у зриві поставок вугілля та підвищенні цін на вугілля перед прогнозованим падінням температури у січні. Як повідомляє "Центренерго", постачальник [ДТЕК – SOE Weekly] зупинив відвантаження вугілля на "Центренерго", порушивши умови контракту, незважаючи на отримання передоплати на суму 106 млн грн. 13 січня постачальник [ДТЕК – SOE Weekly] попередив "Центренерго" про підвищення ціни на вугілля з 1650 грн до 2100 грн за тонну. Аукціонний комітет змінив правила продажу електроенергії "Енергоатому" та "Центренерго". Аукціонний комітет з продажу електроенергії на ринку двосторонніх угод доручив Українській енергетичній біржі обмежити кількість лотів, які продавці можуть об'єднати в пакети під час аукціонів. Згідно з рішенням комітету, кількість лотів, які продавець може одночасно виставити на продаж, не може перевищувати 50 лотів або 20% від загальної кількості лотів у такій позиції. Аукціонний комітет схвалив ці зміни на засіданні 4 лютого під головуванням заступника міністра енергетики Юрія Бойка. Також комітет затвердив графік проведення електронних аукціонів з продажу та купівлі електроенергії на 2021 рік. Як повідомлялося раніше, 4 лютого Антимонопольний комітет (АМКУ) затвердив рекомендації Міністерству енергетики щодо внесення змін до обов'язкових аукціонів. Зміни в роботі двосторонніх ринкових аукціонів повинні усунути штучні бар’єри для покупців електроенергії, що виробляється державою. Як зазначає АМКУ, останнім часом багато хто із енерготрейдерів не може придбати необхідну кількість електроенергії на аукціонах, оскільки продавці відмовляються продавати її на користь більших покупців, навіть якщо дрібніші покупці пропонують вищу ціну. У грудні 2020 року державний "Енергоатом" продав рекордні 13,33 млн МВт-год електроенергії з періодом постачання у першій половині 2021 року, що становить приблизно 40% від прогнозованого виробництва на цей період. За даними ЗМІ, переважну більшість енергоносіїв "Енергоатому" – приблизно 10,8 млн МВт-год – придбала компанія, наближена до Ігоря Коломойського, за ціною 1150 грн за МВт-год. У тому ж місяці державне "Центренерго" також продала електроенергію нібито пов'язаній з Коломойським компанії – 3,27 млн ​​МВт-год – з датою постачання у першому кварталі 2021 року за ціною 1160 грн за МВт-год. Перший аукціон "Енергоатома" за новими правилами. 11 лютого "Енергоатом" провів перший аукціон електроенергії на березень за новими правилами. Укладено три невеликі угоди по 10 МВт кожна за ціною 1050-1051 грн за МВт-год. Такі ціни означають приблизно 10% знижки до поточного "ринку на добу наперед". Покупцями виступили ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат", ТОВ "Енерго Збут Транс" та ТОВ "ВІМК". НАБУ проводить обшуки в "Енергоатомі". За словами директора НАБУ Артема Ситника, обшуки санкціоновані Антикорупційним судом, стосуються продажу електроенергії низці комерційних структур. Він додав, що розслідування розпочате через дискримінаційні умови продажу електроенергії. Лоти було сформовано так, що їх могли придбати лише певні споживачі електроенергії. Артем Ситник заявив, що це сформувало ціни на електроенергію, які є нижчими за ринкові, що потенційно могло завдати шкоди державі. Обшуки в "Енергоатомі" стосуються підрозділу "Енергоатом-Трейдинг". У серпні "Енергоатом-Трейдінг" продав 445,65 тис. МВт-год електроенергії з періодом постачання 1-30 вересня того ж року. Покупцями ресурсу були ТОВ "Юнайтед Енерджі", нібито пов’язане з Ігорем Коломойським, ТОВ "Дніпросталь-Енерго", нібито пов'язане з Віктором Пінчуком та ТОВ "АС" та ТОВ "Укргазресурс". "Енергоатом" отримав 5,3 млрд грн збитків. "Енергоатом" отримав чистий збиток у розмірі 5,3 млрд грн за перші 9 місяців 2020 року. Для порівняння: за результатами 2019 рік "Енергоатом" закінчив із прибутком у розмірі 3,8 млрд грн, а у 2018 рік – із прибутком у 4,6 млрд грн. "Енергоатом" заявив, що знаходиться у критичній ситуації через значне збільшення дебіторської заборгованості основних споживачів, зокрема – Гарантованого покупця та "Укренерго". З березня 2020 року обов'язки генерального директора "Енергоатому" виконує Петро Котін. До цього обов'язки генерального директора компанії виконував Павло Павлишин. У жовтні 2020 року Кабінет міністрів розпочав службову перевірку щодо Котіна через корупційне порушення. Уряд не повідомляв про результати перевірки. Нафтогаз підвищив ціну на газ для постачальників тепла на 20% та дозволяє відтермінувати частину платежу. Нафтогаз підвищив ціну для постачальників газу з 6,1 грн до 7,33 грн за кубічний метр у рамках спеціальних обов'язків (ПСО). Як повідомляє компанія, Кабінет міністрів, НКРЕКП, "Нафтогаз" та органи місцевого самоврядування встановили, що тарифи більшості теплопостачальних компаній наразі є збитковими та не покривають економічно обґрунтованих витрат підприємств. Вони також не враховують неодноразове підвищення тарифів на послуги з розподілу природного газу у 2020 році, законодавчо встановлені зміни розміру мінімальної заробітної плати та зміну інших складових тарифів. Згідно з Меморандумом, підписаним 9 лютого: (i) виробники тепла отримують відтермінування платежу до 30 вересня 2021 року на різницю між ринковою та граничною ціною на газ, закладеною в тариф; (ii) до 1 травня Кабінет Міністрів, Нафтогаз та Асоціація міст України визначать джерела компенсації для підприємств теплопостачання цінової різниці; (iii) до 1 жовтня державні органи забезпечать прийняття необхідних нормативно-правових актів для реалізації цього рішення; (iv) місцеві бюджети не можуть бути джерелом такої компенсації.