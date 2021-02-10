Обшуки в Енергоатомі стосуються продажу електроенергії у серпні

Робота Антикорупційного бюро в "Енергоатомі" стосується підрозділу "Енергоатом-Трейдинг", а саме продажу ним електроенергії у серпні минулоріч.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Нічого надзвичайного не сталося. Дійсно, детективи НАБУ працюють у будівлі "Енергоатому", їх цікавить діяльність однієї компанії - "Енергоатом-Трейдинг" і її продажів у серпні. Іде робочий процес", - прокоментував ситуацію агентству керівник пресслужби "Енергоатому" Олег Слободян.

Він також додав, що "минулого тижня в. о. президента "Енергоатома" Петро Котін під час зустрічі з головою НАБУ висловив зацікавленість в об'єктивних слідчих діях і запевнив у сприянні роботі детективів".

Наприкінці серпня 2020 року "Енергоатом-Трейдинг", зокрема, реалізував 445,65 тис. МВт-год електроенергії з періодом постачання 1-30 вересня того самого року.

Покупцями ресурсу стали ТОВ "Юнайтед Енерджі", ТОВ "Дніпросталь-Енерго", ТОВ "АС", ТОВ "УкрГазРесурс".

Окрім цього, було реалізовано 21,6 тис. МВт-год електроенергії базового навантаження із запропонованих 432 тис. МВт-год із періодом постачання 22-31 серпня. Ціна продажу становила 1154 грн/МВт-год за стартової 1500 грн/МВт-год, зниження ціни - 23%.

Покупцями ресурсу стали ТОВ "Укр Газ Ресурс", ТОВ "Ле Трейдинг Україна", КП "Кривбасводоканал".

Нагадаємо:

Національне антикорупційне бюро проводить обшуки в НАЕК "Енергоатомі" через розслідування у справі щодо продажу електроенергії за необґрунтованою ціною.