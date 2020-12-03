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Байден підтримав надання 908 мільярдів допомоги для економіки США

Четвер, 3 грудня 2020, 20:54
 

Новообраний президент США Джо Байден підтримав пропозицію групи біпартійних урядовців щодо надання допомоги у 908 мільярдів доларів для економіки.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами Байдена, допомога у 908 мільярдів не стане розв’язком проблеми, але надасть швидке полегшення для людей, що постраждали внаслідок корона-рецесії. Він також зазначив, що ця допомога може бути лише авансом влади перед майбутніми рішеннями.

Байден зазначив, що вирогідність надання допомоги є дуже малою, допоки Дональд Трамп залишається в офісі. "Повторю очевидне: наразі я просто не здатен допомогти відразу".

Він також підкреслив, що усі законопроєкти з допомоги мають враховувати забезпечення по безробіттю, ресурси для безпечної роботи малого бізнесу, мораторій на примус виселення та допомогу державній та місцевій владі.

Економічна правда

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США

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