У Vodafone анонсували підвищення тарифів на 20% і пояснили чому

З 15-го травня Vodafone піднімає вартість основних тарифних лінійок на 20%, проте в компанії заявили, що тарифи для найбільш чутливих груп населення підвищуватися не будуть.

Про це повідомляє пресслужба оператора.

У Vodafone повідомляють, що зміни викликані сукупністю кількох факторів:

- з моменту запуску тарифів зросло споживання і збільшилося навантаження на мережу, відповідно зростають витрати на підтримку інфраструктури та розширення ємності, як у великих містах, так і в невеликих населених пунктах;

- триває активне будівництво нової інфраструктури, щоб забезпечити покриття швидкісного інтернету там, де його раніше не було;

- практично відсутні доходи від роумінгу, які раніше становили значну частину інвестицій в мережу.

Підкреслюється, що ці фактори, а також те, що Vodafone, на відміну від інших учасників ринку, не переглядав тарифи ні в кінці минулого року, ні на початку поточного, змушує компанію актуалізувати тарифи.

З 15 травня 2020 зміняться умови тарифних лінійок RED Extra (XS, XS-2, S, M, L) RED (XS +, S, M, L), Unlim 3G, 3G +, з 27 травня 2020 року - змінюються умови лінійок Vodafone SuperNet (Start, Pro, Pro-1, Unlim), Super Net Turbo 2019 і Joice.

В середньому вартість цих тарифів зміниться на 20%. Детальну інформацію про зміни користувачі тарифів отримають в повідомленнях завчасно.

Водночас, незмінними залишаються умови тарифної лінійки Family, яка включає безлімітні дзвінки в мережі + 60 хвилин на інші мережі, безлімітний обмін повідомленнями в Viber, WhatsApp, Skype, Telegram. Також без змін залишається архівний тариф Light і Light +.

Економічна правда