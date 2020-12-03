Населення вперше в цьому році придбало валюти більше, ніж продало

Продаж населенням готівкової валюти в листопаді 2020 року вперше з початку року перевищив обсяг купівлі.

Про це свідчать дані Національного банку.

У листопаді в порівнянні з жовтнем поточного року українці скоротили продаж валюти на 3% - до 1,32 млрд доларів в еквіваленті, в той час як купівля зросла на 11,7% - до 1,44 млрд доларів в еквіваленті.

Таким чином, чиста купівля валюти населенням в листопаді становила 127,76 млн доларів.

Нагадуємо:

Обсяг продажу населенням готівкової валюти в жовтні 2020 року перевищив обсяг купівлі на 53,5 млн доларів, тоді як у вересні чистий продаж валюти населенням становив 135,5 млн, в серпні – 151,2 млн доларів.

Економічна правда