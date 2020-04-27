З фабрики - на вітрину: як влаштований тютюновий ринок

З одного боку, тютюновий ринок - один з найбільш регульованих державою, з іншого - гарантоване джерело доходів до бюджету. А дохідна частина бюджету зараз в ціні як ніколи - ризики її невиконання в такий складний період занадто дорого коштують.

У недавніх поправках в державний кошторис депутати, зважаючи на економічну кризу і локдаун, зменшили свої очікування від дохідної частини. Загалом в 2020 році тепер очікують 781 млрд грн податкових надходжень, що майже на 150 млрд грн менше, ніж очікувалось спочатку.



При цьому очікування від акцизу з вироблених в Україні тютюнових виробів "схудли" на 10 млрд грн - до 47 млрд грн. Загалом акцизний податок має значну питому вагу в формуванні держбюджету, кажуть у Державній податковій службі.

За її даними, у березні акциз приніс 5,8 млрд грн. При чому, основна його частина - 5,5 млрд грн - це акциз з виробленої в Україні продукції.

Майже на 80% надходження від акцизу формує тютюнова галузь, вказує податкова.

Так, у березні тютюновики принесли в держбюджет 4,4 млрд грн надходжень з акцизу і це на 1,3 млрд грн більше порівняно з березнем-2019.

"В умовах кризи важлива кожна гривня, яка може стати підтримкою для бізнесу і населення у цей непростий час", – наголошує голова Держподаткової служби Сергій Верланов.

Свого часу навколо структури ринку виникало багато питань, у тому числі й в Антимонопольного комітету. Ми вирішили розібратися, як зараз працює цей механізм. А саме - який шлях нині долає пачка цигарок від тютюнової фабрики до вітрини магазину чи кіоску, де її купує пересічний українець?

І чи забезпечить нинішня структура ринку впевненість у надходженні в держскарбницю очікуваних 47 млрд грн?

Шлях на вітрину

В світі є декілька моделей, як працює тютюновий ринок. Пачка цигарок частіше за все не їде на вітрину кіоску напряму з тютюнової фабрики, а проходить через проміжний етап - дистрибуцію.

В різних країнах це працює по-різному: подекуди виробники мають свою систему розповсюдження, в інших країнах працює один великий посередник, який має дотримуватися принципу нейтральності. Його задача - постачати товар різних компаній на роздрібний ринок, а вже й відбувається конкурентна боротьба за споживача.

Наприклад, в Італії, Франції і Іспанії один дистриб’ютор доставляє в роздріб продукцію всієї тютюнової галузі – так працює компанія Logista. Чи дотримується компанія "нейтралітету" до всіх виробників і чи не порушує правила гри, контролює держава.

В Італії Logista доставляє цигарки в понад 55 тис. точок продажу, має альтернативні способи замовлення і доставки.

"Компанія надає виробникам і торговим точкам комплексний сервіс, гарантує, що продукцію можна повністю відслідковувати по всьому ланцюжку дистрибуції. Сучасні інформаційні системи дозволяють точкам збуту дізнатись показники їх продажу та запасів у режимі реального часу, що дозволяє краще керувати своїм бізнесом", – пояснюють в Logista.

В Україні найбільшими виробниками цигарок є чотири міжнародні компанії - Philip Morris, JTI, British American Tobacco, Imperial Tobacco. Вони постачають цигарки на близько 60 тис. торгових точок і на розкладки 30 великих торгових мереж.

Модель, за якою працює український ринок, називається змішаною. По-перше, деякі виробники мають прямі контракти з торговими мережами, свої торгові доми. Але частіше за все, у роздрібний продаж цигарки надходять через руки оптових покупців.

Виробництво, а також оптовий і роздрібний продаж тютюнових виробів підлягають ліцензуванню. За даними Державної фіскальної служби, ліцензії на оптові поставки тютюнової продукції отримали 123 компанії.

Одну з них має "Тедіс-Україна", яка, за різними оцінками, займає більше 60-65% ринку. Це найбільший дистриб’ютор цигарок в Україні з 35-ма регіональними структурними підрозділами.

"Нічого не заважає виробнику укладати угоди з точками роздрібної торгівлі напряму. Але до такого мало хто вдається. Це - зайві витрати. Їм вигідно продати по оптовій ціні оптовому продавцю, який довезе цю пачку цигарок в найменше село. Мережа роздрібних точок надзвичайно велика - люди хочуть купувати цигарки навіть у найменших населених пунктах. Покрити таку розгалужену мережу виробникові було б дуже складно", – каже економічний експерт Олексій Буряченко.

"Якщо на ринок заходить нова товарна позиція, вже за тиждень ми зможемо покрити всю Україну", – каже генеральний директор "Тедіс" Тарас Корніяченко.

"Дистрибуція – це низькомаржинальний бізнес. Максимальну роздрібну ціну на пачку цигарок встановлює виробник, і 70% в ній – це податки. Основний заробіток дистриб'ютора – це обсяг", – пояснює він.

На думку експертів, обмеження чи зовнішнє втручання в нормально функціонуючий ринок може спричинити корупційні ризики.

"Наслідком може стати збільшення вартості для кінцевого споживача. Навіть якщо б мова йшла про створення одного державного дистриб’ютора, чи схотів би він ефективно розширювати свою мережу? Чи здатний би був працювати на сучасних маркетингових механізмах, як приватні компанії на конкурентному ринку? Відповідь однозначна - ні", - вважає Буряченко.

"Модель організації та функціонування дистрибуції - це питання ринку в будь-якій цивілізованій ринковій країні. А якщо існують ті чи інші питання щодо монопольного становища, порушення норм економічної конкуренції по відношенню до будь-яких суб’єктів ринку, то це вже компетенція контролюючих органів, насамперед Антимонопольного органу", - переконаний інший економічний експерт Андрій Забловський.

У АМКУ такі питання виникали – і наклав штраф розміром 6,5 млрд грн за антиконкурентні узгоджені дії на виробників і дистриб'юторів цигарок. В "Імперіал Тобакко" нещодавно заявили, що опрацьовують юридичні можливості захисту в спорі про штраф Антимонопольного комітету України в 460 млн грн.

"Рішення АМКУ по "Імперіал Тобакко" є не однозначним, навіть враховуючи обвинувачення в антиконкурентних узгоджених діях на користь дистриб'ютора. Його частка на ринку оцінюється на рівні 62-64%. Тому вважаю, що "Імперіал Тобакко" має реальні шанси на оскарження рішення АМКУ в міжнародному інвестиційному арбітражі, – коментує Олексій Буряченко. – Адже незважаючи на досить переконливу частину ринку, що належить "Тедіс", з публічних джерел, не встановлено, що цій кампанії була надана якась суттєва перевага, чи пріоритетне положення при дистрибуції".

Остаточну крапку у цьому питанні може поставити тільки ґрунтовне дослідження та глибокий аудит при розгляді позову уже в міжнародному інвестиційному арбітражі, підсумовує експерт.

Оптимальна модель

Паралельно цигарки споживачам постачає "тіньовий ринок". За даними компанії Kantar, більше третини нелегальних 3,5 млрд шт. сигарет українці торік придбали у вуличних торгівців. Через "тінь" торік бюджет не отримав 4,68 млрд грн.

"Виявлені нами контрабандні та підроблені сигарети в переважній більшості реалізуються через вуличних торговців, кіоски та відкриті ринки. Рідше їх можна зустріти в супермаркетах та спеціалізованих магазинах", - зазначила Ольга Чернюшок, керівниця проєкту Kantar "Моніторинг нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні".

"На сьогодні оптовий ринок відкритий, але більша частина зацікавлена тільки в одномоментному заробітку, мінімізуючи при цьому свої податкові зобов'язання. Ми ж системно виступаємо за повну прозорість і посилення контролю за оборотом і пересуванням тютюнової продукції. Тоді у виграші будуть як учасники ринку, так і державний та місцеві бюджети", – переконаний Тарас Корніяченко.

За його словами, торік "Тедіс" заплатив 1,4 млрд грн податків.

У час тотального локдауну і повної економічної невизначеності озбалансувати ринок дуже легко, кажуть ексепрти.

Тільки спроба перерозподілу торговельної маржі на складному і зарегульованому державою ринку спричинила обурення найбільших гравців і ризик недоотримання доходів до державної скарбниці.

Мова йде про законопроект 1049 зі скандальними "тютюновими поправками", який прийняла Верховна Рада ще в жовтні 2019 року.

За оцінками Міністерства фінансів, наслідком цього закону стало часткове(закриття фабрик та скорочення замовлень акцизних марок через що держава недоотримала 3 млрд грн акцизного податку. Зрештою, закон був ветований президентом України.

"Говорячи ж про поточний стан речей індустрії, варто згадати про реалізацію Стратегії у сфері протидії незаконному виробництву та обігу тютюнових виробів до 2021 року. Хоча сама Стратегія була схвалена ще у 2017-му, вона фактично не діяла без відповідного плану дій до неї", - каже Забловський.

Такий план уряд схвалив лише 29 січня 2020 року, тобто на виконання його - один рік. Всі її заходи були передбачені до 2021-го.

Чим більш прогнозовані і стабільні правила гри на ринку, тим більші шанси бюджету отримати очікувану за підсумками року суму податків від галузі.

"Тютюновики входять до десятки галузей, які сплачують найбільше податків, - вказує Буряченко. – І цей ринок, незважаючи на щорічне 20%-кове збільшення акцизів, не завжди прогнозовану регуляторну політику, стабільно працює. Отже, його структура зрозуміла і прогнозована. Так, подекуди виникають схеми з мінімізації чи ухилянням від сплати податків, але це вже компетенція контролюючих органів - вираховувати ці схеми і упереджувати їх".

Загалом усі експерти сходяться в думці, що можна брати за основу європейський досвід, коли система і структура ринку довела свою ефективність.

Проте Україні потрібні додаткові механізми контролю для ринку, наприклад, ним могло б стати запровадження автоматизованої системи відстеження за рухом тютюнової продукції від виробника до роздрібної точки, що повністю відповідатиме взятим Україною зобов’язань в рамках Угоди про асоціацію Україна-ЄС.