Всі розділи
Укр / Рус

Карантин "б'є" по фермерам: тонни продукції продані за безцінь або гниють

Четвер, 23 квітня 2020, 13:47
 

Українські фермери констатують значне зменшення попиту на продукцію і ймовірно не зможуть розпродати все, що виросло, адже більшість продукції реалізується через ринки, які закриті на карантин.

Про це йдеться у колонці для ЕП директорки з розвитку Української плодоовочевої асоціації Катерини Звєрєвої.

В Україні реалізація плодоовочевої продукції на 80% йде саме через ринки, на супермаркети припадає не більше 20%, і там велику частку завжди складав імпорт, адже у мереж досить високі вимоги до стандартів пакування, безпеки, обсягів та якості і не кожен дрібний фермер може їм відповідати.

На тлі посилення карантинних заходів в Україні працюють лише окремі оптові ринки такі, як "Шувар" у Львові і "Столичний" у Києві, на днях відновив роботу ринок у Великих Копанях – найважливіший канал збуту плодоовочевої продукції для дрібних і середніх фермерів південних регіонів країни,  який був закритий з 10 квітня.

В Україні вже почався сезон свіжої зелені, вже є суниця садова, огірок, томат, молода картопля та капуста. А фермери зазнають збитків.

По-перше, через закриття ринків тонни продукції  продані за безцінь на стихійних ринках або гниють на смітнику.

По-друге, у населення різко впали доходи, а свіжа продукція, така як ягоди та фрукти, не є продукцією першої необхідності. 

Населення України активно купує продукти з великим терміном зберігання і вважає за краще запастися недорогою продукцією, бо доходи різко впали.

По-третє – свіжа продукція не зберігається довго, її треба одразу реалізувати, а стандартні канали збуту – такі як торгові точки, з якими працювали фермери – HoReCa, а також ринки закриті.

До посилення карантину багато дрібних і середніх фермерів були орієнтовані на оптового покупця і могли реалізувати свій обсяг свіжої продукції протягом декількох днів.

По-четверте, cупермаркети не можуть фізично купити фермерську продукцію у безлічі дрібних постачальників.

Читайте детальніше: Закриті продовольчі ринки – перекритий кисень фермерам

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

агросектор карантин

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Завдяки "карантинним пільгам" агробізнес зекономить майже 500 мільйонів  19 березня 2020, 13:19
Виклики для агробізнесу: як кризи впливають на сировинні ринки 17 березня 2020, 18:22
Капіталізація українських агрохолдингів знижується 15 березня 2020, 10:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!