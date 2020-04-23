Карантин "б'є" по фермерам: тонни продукції продані за безцінь або гниють

Українські фермери констатують значне зменшення попиту на продукцію і ймовірно не зможуть розпродати все, що виросло, адже більшість продукції реалізується через ринки, які закриті на карантин.

Про це йдеться у колонці для ЕП директорки з розвитку Української плодоовочевої асоціації Катерини Звєрєвої.

В Україні реалізація плодоовочевої продукції на 80% йде саме через ринки, на супермаркети припадає не більше 20%, і там велику частку завжди складав імпорт, адже у мереж досить високі вимоги до стандартів пакування, безпеки, обсягів та якості і не кожен дрібний фермер може їм відповідати.

На тлі посилення карантинних заходів в Україні працюють лише окремі оптові ринки такі, як "Шувар" у Львові і "Столичний" у Києві, на днях відновив роботу ринок у Великих Копанях – найважливіший канал збуту плодоовочевої продукції для дрібних і середніх фермерів південних регіонів країни, який був закритий з 10 квітня.

В Україні вже почався сезон свіжої зелені, вже є суниця садова, огірок, томат, молода картопля та капуста. А фермери зазнають збитків.

По-перше, через закриття ринків тонни продукції продані за безцінь на стихійних ринках або гниють на смітнику.

По-друге, у населення різко впали доходи, а свіжа продукція, така як ягоди та фрукти, не є продукцією першої необхідності.

Населення України активно купує продукти з великим терміном зберігання і вважає за краще запастися недорогою продукцією, бо доходи різко впали.

По-третє – свіжа продукція не зберігається довго, її треба одразу реалізувати, а стандартні канали збуту – такі як торгові точки, з якими працювали фермери – HoReCa, а також ринки закриті.

До посилення карантину багато дрібних і середніх фермерів були орієнтовані на оптового покупця і могли реалізувати свій обсяг свіжої продукції протягом декількох днів.

По-четверте, cупермаркети не можуть фізично купити фермерську продукцію у безлічі дрібних постачальників.

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Економічна правда