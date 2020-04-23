Ділова активність знижується: за місяць з'явилося удвічі менше нових компаній

За останній місяць темпи створення компаній за досліджуваний період знизилися на 54,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року, у деякі дні відбувалося до 50 закриттів бізнесу.

Про це повідомляють аналітики системи для перевірки контрагентів YouControl.

"Якщо у 2019 році інформація у ЄДР свідчила про появу 5 452 нові компанії, то зараз можна нарахувати лише 2 471 фірму. У деякі дні відбувалося до 50 закриттів бізнесу. І це більш вагомий удар по майбутньому розвитку економіки нашої країни, ніж навіть процес закриття старих бізнесів", - повідомляють аналітики.

Нагадуємо:

Кабмін на засіданні 22 квітня ухвалив рішення щодо забезпечення додаткових соціальних гарантій на період карантину для ФОПів, які мають дітей, та людей, які втратили роботу та зареєструвались у центрі зайнятості як безробітні.

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Економічна правда