Прогноз Dragon Capital на 2020 рік: скорочення ВВП на 4% і девальвація гривні до 30 грн/дол

Переглянутий базовий сценарій інвесткомпанії передбачає у 2020 році скорочення ВВП на 4% і девальвацію гривні до 30 грн/дол.Переглянутий базовий сценарій інвесткомпанії передбачає у 2020 році скорочення ВВП на 4% і девальвацію гривні до 30 грн/дол.

Про це повідомляє НВ Бізнес

На думку глави Dragon Capital Томаша Фіали, в разі якщо кількість заражених піде на спад до кінця травня та економіка з третього кварталу почне працювати, світовий ВВП скоротиться на 1-2%, український - на 4%.

"Це більше скорочення, ніж було у 2009-му. Це означає, що курс буде 30 грн/дол, інфляція - 5%, досить велике зростання безробіття, падіння доходів бюджету", - зазначив Фіала.

Він додав, що цей прогноз базовий, але те, як розвивається ситуація зараз, свідчить, що він може виявитися оптимістичним. ВВП України може впасти в цьому році на 9%, якщо карантин буде продовжено до червня-липня. У такому випадку гривня подешевшає до долара до 35 грн/дол.

"Падіння на 9% - це таке ж падіння, як у нас було у 2015 році", - нагадав Фіала.

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