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Українська економіка може впасти на 6% - прогноз

П'ятниця, 3 квітня 2020, 20:40
 
ельдар сарахман

ВВП України може скоротитися на 5,9% у 2020 році.

Про це йдеться в макропрогнозі Інституту економічних досліджень і політичних консультацій.

Дефіцит поточного рахунку в цьому році досягне 4% ВВП, або 5,6 млрд доларів, вважають аналітики.

Згідно з прогнозом, курс національної валюти в 2020 році становитиме 29,7 грн за долар в середньому по року і 29 грн за долар на кінець року.

"Споживча інфляція за прогнозом зросте лише до 7,5% в грудні, оскільки слабкий попит обмежить вплив більш високих інфляційних очікувань і знецінення гривні", - вказується в документі.

Падіння реального споживання домогосподарств становитиме 6,6%.

"Цей прогноз готувався в дуже мінливих умовах на основі припущень, які можуть виявитися некоректними. Ми допускаємо, що більшість обмежень економічної активності будуть скасовані до кінця другого кварталу", - йдеться в документі.

Таким чином, експерти очікують поступового відновлення економіки в другій половині року, але економічна активність буде залишатися на більш низькому, ніж до кризи, рівні, наголошується в прогнозі.

"Ми очікуємо лише поступового відновлення попиту, оскільки не всі втрачені під час коронакризи робочі місця будуть відновлені, а споживчі настрої будуть залишатися невизначеними", - зазначають експерти інституту.

Нагадуємо:

Згідно з макропрогнозом уряду рівень інфляції зросте до 11,6% (нещодавно заявлялось про 8,7%), а ВВП впаде на 4,8% (попередня цифра - 3,9%).

Економічна правда

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ВВП прогноз інфляція гривня

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