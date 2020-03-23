Рекорд: інвестори вже вивели з ринків, що розвиваються, 83 мільярди доларів — МВФ

Інвестори за період з початку кризи, пов'язаного з поширенням пандемії коронавируса, вивели з ринків, що розвиваються 83 мільярди доларів.

Про це заявила глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва за підсумками екстреної телеконференції за участю глав центробанків і міністерств фінансів країн G20, передає Інтерфакс-Україна.

"Це найбільший коли-небудь зареєстрований відтік капіталу", - заявила Георгієва, чиї слова наводяться в повідомленні МВФ.

За її словами, для країн, що розвиваються і країн з низьким рівнем доходів і великим борговим навантаженням криза стане особливо серйозним випробуванням, тоді як розвинені економіки в цілому зустрічають його досить підготовленими.

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Нагадуємо:

Як заявляла Георгієва, через пандемію коронавірусу світовій економіці загрожує "серйозний удар", яка може бути навіть більшою, ніж у 2009 році, та вимагатиме безпрецедентної реакції.

Bank of America офіційно заявив, що економіка США увійшла в рецесію.

Експерти говорять про рецесію, якщо ВВП демонструє негативні показники протягом двох кварталів поспіль.

Ключові індекси втратили 12-13% 16 березня за підсумками торгової сесії на Нью-Йоркській фондовій біржі на тлі побоювань, що стосуються поширення нового коронавірусу.

12 березня після оголошення пандемії коронавірусу сталося шосте найбільшие падіння ринку в історії - на 9,5%.