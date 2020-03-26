Через коронавірус ФК "Барселона" пропонує гравцям знизити зарплату на 70% — ЗМІ
Керівництво футбольного клубу "Барселона" запропонувало гравцям знизити зарлату на 70% у зв'язку із пандемією коронавірусу та призупиненням сезону.
Про це повідомляє іспанське видання Diario Sport.
Зазначається, що скорочення стосуватиметься лише самої зарплати та не впливатиме на інші виплати і буде діяти лише на час надзвичаного стану, який буде діяти в Іспанії як мінімум до 11 квітня.
За даними видання, думки футболістів розділились - частина гравців проти ідеї та не розуміє, чому вони повинні відповідати за неефективні дії менеджменту.
Друга група вважає пропозицію обгрунтованою і готова її розглянути, а третя - чекає рішення Асоціації іспанських футболістів, яка обговорює з Ла Лігою терміни відновлення сезону.
Економічна правда
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