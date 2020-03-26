Всі розділи
Укр / Рус

Через коронавірус ФК "Барселона" пропонує гравцям знизити зарплату на 70% — ЗМІ

Четвер, 26 березня 2020, 13:17
 

Керівництво футбольного клубу "Барселона" запропонувало гравцям знизити зарлату на 70% у зв'язку із пандемією коронавірусу та призупиненням сезону. 

Про це повідомляє іспанське видання Diario Sport.

Зазначається, що скорочення стосуватиметься лише самої зарплати та не впливатиме на інші виплати і буде діяти лише на час надзвичаного стану, який буде діяти в Іспанії як мінімум до 11 квітня.

За даними видання, думки футболістів розділились - частина гравців проти ідеї та не розуміє, чому вони повинні відповідати за неефективні дії менеджменту.

Друга група вважає пропозицію обгрунтованою і готова її розглянути, а третя - чекає рішення Асоціації іспанських футболістів, яка обговорює з Ла Лігою терміни відновлення сезону.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

спорт коронавірус Іспанія футбол зарплата

powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Динамо" Суркісів продовжує платити футболістам офіційну зарплату менше 1 тисячі доларів 11 лютого 2020, 19:24
Бізнес футбольних клубів: хто заробляє найбільше і чому найдорожчі футболісти не рятують від збитків. Звіт KPMG 1 лютого 2020, 12:30
Які футбольні клуби мають найвищі операційні доходи — дослідження 22 січня 2020, 20:45
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!