Через коронавірус ФК "Барселона" пропонує гравцям знизити зарплату на 70% — ЗМІ

Керівництво футбольного клубу "Барселона" запропонувало гравцям знизити зарлату на 70% у зв'язку із пандемією коронавірусу та призупиненням сезону.

Про це повідомляє іспанське видання Diario Sport.

Зазначається, що скорочення стосуватиметься лише самої зарплати та не впливатиме на інші виплати і буде діяти лише на час надзвичаного стану, який буде діяти в Іспанії як мінімум до 11 квітня.

За даними видання, думки футболістів розділились - частина гравців проти ідеї та не розуміє, чому вони повинні відповідати за неефективні дії менеджменту.

Друга група вважає пропозицію обгрунтованою і готова її розглянути, а третя - чекає рішення Асоціації іспанських футболістів, яка обговорює з Ла Лігою терміни відновлення сезону.

Економічна правда