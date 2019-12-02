Уряд почав приймати заявки до Українського фонду стартапів з розміров в 440 мільйонів гривень, сума підтримки на один стартап — до 75 тисяч доларів.

Про це заявив Олексій Гончарук на брифінгу для преси.



"В рамках роботи Українського фонду стартапів від сьогодні розпочато прийом заявок на фінансування українських бізнес-проектів на початкових стадіях їхнього розвитку, а саме стадіях pre-seed and seed.

Вже до кінця цього року бізнес-проектам, які пройдуть відбір, ми видамо перші 40 млн грн. Наступного – по 60 млн у квартал, тобто 240 млн в цілому на 2020 рік", — пояснив Гончарук.

Прем’єр-міністр додав, що перший Pitch-event, тобто коротка презентація бізнес-концепцій перед конкурсною комісією, за результатами якої будуть визначені стартапи, які отримують безповоротну фінансову допомогу, має відбутися вже до кінця цього року.

Міністерка фінансів Оксана Маркарова також заявила, що фонд буде максимально далеко від влади.



"Держава має займатися політикою, а адмініструванням повинні займатися люди які зроблять результат без бюрократії.



Найкращий результат фонду буде кількість команд що отримує фінансування і зможе стати успішно комерційними компаніями", - заявила Маркарова.



Подати заявку можна на сайті Фонду – https://usf.com.ua/uk/.

Український Фонд Стартапів (УФС) – це державний фонд, започаткований за ініціативою Кабінету міністрів. Місією фонду є підтримка інноваційних проектів та допомога найталановитішим українським підприємцям створювати успішні глобальні компанії.

Фонд надає фінансування у формі грантів, а не за рахунок участі в капіталі. Процес відбору стартапів для надання грантів відбувається на конкурсній основі: компанії оцінюються та обираються радою незалежних інвестиційних експертів.



Нагадаємо:

Створення УФС було анонсовано ще в липні 2019 року за попереднього уряду Володимира Гройсмана.

Тоді Кабмін призначив наглядову раду, до складу якої увійшли Олена Кошарна (Horizon Capital), Леся Севрук (ECG), Вікторія Тігіпко (TA Ventures), Чарльз Вайтхед (Cornel Tech), заступник міністра фінансів Юрій Гелетій, Олександр Риженко (Держагентство з електронного урядування) та Дмитро Шимків (Darnitsa).

Економічна правда