Гранти від Фонду стартапів: назвали перші 12 "щасливчиків"

Український фонд анонсував презентацію перших 12 стартапів, які зможуть претендувати на отримання грантового фінансування.

Про це повідомляє прес-служба Мінцифри у Facebook.

Зазначається, що 12 стартапів відібрали з понад 130 заявок.25 січня презентують:

"На розгляді у експертів пребуває ще 400 заявок. Серед основних критеріїв, якими вони керуються – комерційна орієнтованість стартапу, перебування проєкту на ранній стадії розвитку, інноваційність продукту, а також сильна команда лідерів та орієнтованість на глобальний ринок", - йдеться у повідомленні.

Стартапи на стадіях pre-seed отримуватимуть гранти в розмірі до 25 тисяч доларів, seed – до 50 тисяч доларів.

"Наша прихильність буде на боці фінансово орієнтованих стартапів, що містять інноваційну IT-розробку чи високотехнологічний продукт для бізнесу, а також мають сильну та вмотивовану команду лідерів, що прагнуть завоювати своїм продуктом світовий ринок", - заявив заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков.

Нагадаємо:

Український Фонд Стартапів (УФС) – це державний фонд, започаткований за ініціативою Кабінету міністрів. Місією фонду є підтримка інноваційних проектів та допомога найталановитішим українським підприємцям створювати успішні глобальні компанії.

Фонд надає фінансування у формі грантів, а не за рахунок участі в капіталі. Процес відбору стартапів для надання грантів відбувається на конкурсній основі: компанії оцінюються та обираються радою незалежних інвестиційних експертів.



Створення УФС було анонсовано ще в липні 2019 року за попереднього уряду Володимира Гройсмана.

Тоді Кабмін призначив наглядову раду, до складу якої увійшли Олена Кошарна (Horizon Capital), Леся Севрук (ECG), Вікторія Тігіпко (TA Ventures), Чарльз Вайтхед (Cornel Tech), заступник міністра фінансів Юрій Гелетій, Олександр Риженко (Держагентство з електронного урядування) та Дмитро Шимків (Darnitsa).

Економічна правда