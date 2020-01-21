Гончарук, після зустрічі з Зеленським, доручив переглянути зарплати державних топ-менеджерів

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук доручив Міністерству економіки переглянути зарплати топ-менеджерів і наглядових рад.

Про це прем’єр-міністр повідомив на своєму Telegram-каналі.

"Доручив Мінекономіки сформулювати пропозиції щодо перегляду політики оплати праці топ-менеджерів і наглядових рад. Оплата праці має бути конкурентною і водночас справедливою", - пише Гончарук.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялося, що керівники Мінкульту отримали "під ялинку" сотні тисяч зарплати. Зокрема, міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський та його заступники задекларували сукупний розмір своєї грудневої зарплати на суму понад 2 мільйони гривень.

Гончарук заявив, що високі зарплати міністрам долають корупцію та спокусу зловживання службовим становищем.

14 січня Верховна Рада висунула вимогу Кабінету міністрів прозвітувати про нарахування великих премій окремим міністрам та розповісти про причини таких нарахувань.

17 січня під час години запитань до уряду українські міністри та прем’єр Олексій Гончарук так і не прозвітували про свої багатотисячні премії напередодні нового року.

Водночас президент Володимир Зеленський 17 січня пояснив прем’єру Олексію Гончаруку, що зарплати в міністрів мають бути "нормальними" і сказав, що доведеться прощатися з урядовцями, які хочуть більше.

Раніше також повідомлялося, що топ-менеджери "Нафтогазу" отримають премію у 700 мільйонів гривень.

11 грудня 2019 року міністр юстиції Денис Малюська заявив, що його не влаштовує зарплата і він не виключає перехід на іншу роботу.

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявляв, що деякі міністри просять більшу зарплату, бо не всі мають "фінансову подушку" і їм важко утримувати свої родини.

20 січня уряд оприлюднив зарплати урядовців, найвищу середню зарплату з членів уряду отримував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков – 100 041 грн.