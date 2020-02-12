Скільки платять членам наглядових рад українських держкомпаній
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Підприємство
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Дата формування наглядової ради
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Інформація про винагороду
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"Нафтогаз"
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Перший склад призначений у квітні 2016 року, у грудні 2017 року уряд оновив склад, обравши шість директорів.
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У 2018 році "Нафтогаз" витратив на забезпечення діяльності наглядової ради близько 53 млн грн, що включає оплату послуг членів наглядової ради у сумі 46 млн грн, а також 7 млн грн у вигляді відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням ними своїх обов'язків, та суми забезпечення страхування відповідальності цих посадових осіб після їх призначення.
Винагорода незалежних директорів наглядової ради у 2018 році була визначена на рівні 6,328 млн грн на рік.
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"Укрзалізниця"
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Червень, 2018 рік
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Голова наглядової ради Шевкі Аджунер у 2019 році декларував дохід 650 тис грн на місяць. Колишній заступник Мінінфраструктури Олександр Кава опублікував дані про зарплати членів наглядової ради "Укрзалізниці" на рівні 588 тис грн на місяць. Член наглядової ради Даніель Білак у 2019 році декларував щомісячний дохід на рівні 332 тис грн.
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"Бориспіль"
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Травень, 2019 рік
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У "Борисполі" ЕП відповіли, що максимально допустимий розмір винагороди становить 1,37 млн грн на рік. Член наглядової ради Юрій Лавренюк у грудні 2019 року задекларував 125 тис грн місячного доходу.
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Укрексімбанк
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Червень, 2019 рік
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Домінік Мішель Марі Меню за червень-грудень 2019 року отримав 70,5 тис дол або 14,1 тис дол на місяць. Ласло Урбан за листопад-грудень — 17,9 тис дол або майже 6 тис дол на місяць. Дімітрі Шишлоза червень-грудень — 91 519 дол або 15,3 тис дол на місяць. Вікторія Страхова, згідно з е-декларацією, отримує на місяць 335 тис грн або 13,4 тис дол.
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Приватбанк
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У січні 2017 року Енгін Акчакоча обраний головою наглядової ради. У червні 2019 року рада була повністю укомплектована
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Згідно з е-декларацією, Юлія Мецгер отримує щомісяця 580 тис грн або близько 23,2 тис дол.
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"Укрпошта"
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Жовтень, 2018 рік
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Оксана Волчко отримує 125,6 тис грн або близько 5 тис дол щомісяця. Олександр Озеран — 101 тис грн або близько 4 тис дол.
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"Укренерго"
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Жовтень, 2018 рік
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Максимально допустимий розмір винагороди — 1,37 млн грн на рік. Заступники голови наглядової ради Олександр Поплавський та Сергій Кушнір у 2019 році декларували щомісячні суми на рівні 125 тис грн.
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* Дані з відкритих джерел, електронних декларацій та власних джерел в уряді та парламенті про рівень зарплати у наглядових радах держаних підприємств та державних банків. Дані не відображають повну картину, адже наглядові ради створювалися в різні роки, і поки в е-реєстрі є інформація не про всіх їхніх членів. Тим не менш, зібрані цифри дають уявлення про рівень зарплат цієї ланки посадовців.
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