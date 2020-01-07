Від бізнесу на чорній ікрі до роботи кур'єром в Glovo: кращі фоторепортажі ЕП
"Краще один раз побачити, ніж сто разів почути", – думали ми в 2018 році, коли тільки починали серію фоторепортажів з українських підприємств.
Цього року ми не просто дивилися, ми вивчали бізнес з середини.
"Економічна правда" у 2019 році побувала у підприємців Львівської, Київської, Одеської, Миколаївської, Запорізької, Херсонської та Черкаської областей, попрацювала в Glovo, "Укрпошті", з’ясовувала, як працює серце "цифрової держави" в Естонії.
Ми шукали закоханих у свою справу підприємців і тих, хто дивує українського споживача.
У 2020 наші журналісти продовжать писати про цікавих людей, які сьогодні роблять не просто бізнес, а творять історії з "родзинкою".
Нижче – підбірка найкращих репортажів 2019 року.
Чорне золото. Як столичний журналіст виробляє ікру
Колишній працівник прес-служби Міноборони та власник піар-агентства став рибоводом і зайнявся виробництвом чорної ікри. Дорогий продукт вже спробували не тільки українці, а й вибагливі французи.
На власному досвіді. Як я працювала в Glovo
Через півроку роботи сервісу журналістка ЕП вирішила перевірити, як це – бути кур'єром і чи дійсно вони заробляють 17 тисяч плюс бонуси.
Спокусити туриста. Історія львівського кластеру, який об'єднав 33 фермери
Декілька підприємців на Львівщині об'єдналися в кластер, щоб розвивати власний бізнес та території, де вони працюють. Що з цього вийшло і як вони збираються завойовувати туристів.
Черешнева столиця України: як вирощують солодку ягоду в Мелітополі
Вітчизняна черешня завойовує світ. За обсягами експорту цієї продукції Україна уже посідає почесне десяте місце. Як вдалося досягнути такого результату і як це — вирощувати черешню на сотнях гектарів? Про це — у репортажі з української черешневої столиці — з Мелітополя.
Як влаштований квітковий бізнес. Репортаж з найбільшого підприємства в Україні
200 тисяч зрізаних троянд за день. Для цього потрібні 22,3 гектари землі, 750 працівників і не менше 20 градусів тепла взимку. ЕП побувала на найбільшому у Європі підприємстві з вирощування квітів, яке знаходиться поблизу Києва, щоб дізнатись як влаштований "квітковий бізнес" в Україні.
На власному досвіді. Як я працювала листоношею в селі
Листоноша — це людина, яка носить листи. День роботи журналістки ЕП на цій посаді зруйнував звичне уявлення про професію і дозволив побачити справжнє життя села.
Як побудувати бізнес на вирощуванні фундука: досвід уманського Hazelstar
Ми відвідали одне з небагатьох підприємств, яке займається вирощуванням фундука в Україні. Що це за бізнес, які інвестиції потрібні для старту, і що треба знати про цей ринок?
Виноробня "Сливино": як сім'я біологів з Побужжя стала виноробами
Надихнувшись історіями предків, родина з Миколаївщини збудувала виноробню в стилі 19 століття. Вона перша у 2018 році отримала ліцензію для крафтових виноробів і має багато красивих мрій.
Як моряк Шаповалов створює космічні вина: історія одеської виноробні Дона Алехандро
Одесит Олександр Шаповалов увійшов в гармонію з космосом і заснував виноробню. Він віддає перевагу ручній праці, зберігає вино в катакомбах, мріє на роки занурити його у водойму та шокує дизайнерів.
Як виглядатиме "цифрова" Україна: репортаж з Естонії
Естонія впроваджує в Україні "серце" цифрової держави IT-систему "Трембіта" — адаптовану версію естонської X-Road. ЕП з'їздила в Таллінн, щоб своїми очима побачити, як X-Road допомагає процвітанню Естонії.
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