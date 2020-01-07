Від бізнесу на чорній ікрі до роботи кур'єром в Glovo: кращі фоторепортажі ЕП

"Краще один раз побачити, ніж сто разів почути", – думали ми в 2018 році, коли тільки починали серію фоторепортажів з українських підприємств.

Цього року ми не просто дивилися, ми вивчали бізнес з середини.

"Економічна правда" у 2019 році побувала у підприємців Львівської, Київської, Одеської, Миколаївської, Запорізької, Херсонської та Черкаської областей, попрацювала в Glovo, "Укрпошті", з’ясовувала, як працює серце "цифрової держави" в Естонії.

Ми шукали закоханих у свою справу підприємців і тих, хто дивує українського споживача.

У 2020 наші журналісти продовжать писати про цікавих людей, які сьогодні роблять не просто бізнес, а творять історії з "родзинкою".

Нижче – підбірка найкращих репортажів 2019 року.

Колишній працівник прес-служби Міноборони та власник піар-агентства став рибоводом і зайнявся виробництвом чорної ікри. Дорогий продукт вже спробували не тільки українці, а й вибагливі французи.

Через півроку роботи сервісу журналістка ЕП вирішила перевірити, як це – бути кур'єром і чи дійсно вони заробляють 17 тисяч плюс бонуси.

Декілька підприємців на Львівщині об'єдналися в кластер, щоб розвивати власний бізнес та території, де вони працюють. Що з цього вийшло і як вони збираються завойовувати туристів.

Вітчизняна черешня завойовує світ. За обсягами експорту цієї продукції Україна уже посідає почесне десяте місце. Як вдалося досягнути такого результату і як це — вирощувати черешню на сотнях гектарів? Про це — у репортажі з української черешневої столиці — з Мелітополя.

200 тисяч зрізаних троянд за день. Для цього потрібні 22,3 гектари землі, 750 працівників і не менше 20 градусів тепла взимку. ЕП побувала на найбільшому у Європі підприємстві з вирощування квітів, яке знаходиться поблизу Києва, щоб дізнатись як влаштований "квітковий бізнес" в Україні.

Листоноша — це людина, яка носить листи. День роботи журналістки ЕП на цій посаді зруйнував звичне уявлення про професію і дозволив побачити справжнє життя села.

Ми відвідали одне з небагатьох підприємств, яке займається вирощуванням фундука в Україні. Що це за бізнес, які інвестиції потрібні для старту, і що треба знати про цей ринок?

Надихнувшись історіями предків, родина з Миколаївщини збудувала виноробню в стилі 19 століття. Вона перша у 2018 році отримала ліцензію для крафтових виноробів і має багато красивих мрій.

Одесит Олександр Шаповалов увійшов в гармонію з космосом і заснував виноробню. Він віддає перевагу ручній праці, зберігає вино в катакомбах, мріє на роки занурити його у водойму та шокує дизайнерів.

Естонія впроваджує в Україні "серце" цифрової держави IT-систему "Трембіта" — адаптовану версію естонської X-Road. ЕП з'їздила в Таллінн, щоб своїми очима побачити, як X-Road допомагає процвітанню Естонії.