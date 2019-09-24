Прем'єр похвалився відремонтованою за 3 місяці трасою
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що ремонт траси "Маріуполь - Запоріжжя" майже завершений, 1 жовтня мають закінчитися усі основні роботи.
Про це він написав у Facebook.
"За менш ніж три місяця ми зробили те, що ніхто не міг зробити 3 роки до цього. Траса "Маріуполь-Запоріжжя" майже відремонтована!
Відремонтувати 208 км дороги за 3 місяці — реально. Наша #ДорогаЖиття яскравий приклад!", - написав прем'єр.
За його словами, реконструкцію траси почали 25 липня, а 1 жовтня мають закінчити усі основні ремонтні роботи.
"Залишаються "косметичні" дрібниці, які точно завершимо до нашого Форуму Re:Think Invest in Ukraine в Маріуполі 29 жовтня", - додав він.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua