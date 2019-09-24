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Прем'єр похвалився відремонтованою за 3 місяці трасою

Вівторок, 24 вересня 2019, 15:46

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що ремонт траси "Маріуполь - Запоріжжя" майже завершений, 1 жовтня мають закінчитися усі основні роботи.

Про це він написав у Facebook.

"За менш ніж три місяця ми зробили те, що ніхто не міг зробити 3 роки до цього. Траса "Маріуполь-Запоріжжя" майже відремонтована!

Відремонтувати 208 км дороги за 3 місяці — реально. Наша #ДорогаЖиття яскравий приклад!", - написав прем'єр.

За його словами, реконструкцію траси почали 25 липня, а 1 жовтня мають закінчити усі основні ремонтні роботи.

"Залишаються "косметичні" дрібниці, які точно завершимо до нашого Форуму Re:Think Invest in Ukraine в Маріуполі 29 жовтня", - додав він.

Економічна правда

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