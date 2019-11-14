Нардепи забрали 8 мільярдів з Дорожнього фонду та віддали на місця

Верховна Рада підтримала поправку до Бюджетного кодексу, яка передбачає, що у 2020 році акцизний збір буде залишатись у місцевих бюджетах.

Відповідну поправку до законопроекту № 2144 підтримали 275 нардепів.

Зокрема, нардеп від "Слуги народу" Зіновій Андрійович заявив, що в проекті акцизний податок з палива передають у Дорожній фонд.

"Неприпустимо його забирати, пропонується на 2020 рік залишити за місцевими громадами. Це дасть їм можливість стати на ноги. А з 1 січня 2021 року ми будемо ним наповнювати державний Дорожній фонд", - заявив Андрійович.

При цьому профільний комітет був проти правки, так як цей податок не належить до доходів загального фонду держбюджету, а в повному обсязі зараховується у спеціальний фонд як джерело надходжень до Дорожнього фонду.

У комітеті зазначили, що ухвалення цієї поправки призведе до розбалансування бюджету на наступний рік, оскільки йдеться про 7,7 млрд грн.

Економічна правда