Нардепи забрали 8 мільярдів з Дорожнього фонду та віддали на місця
Верховна Рада підтримала поправку до Бюджетного кодексу, яка передбачає, що у 2020 році акцизний збір буде залишатись у місцевих бюджетах.
Відповідну поправку до законопроекту № 2144 підтримали 275 нардепів.
Зокрема, нардеп від "Слуги народу" Зіновій Андрійович заявив, що в проекті акцизний податок з палива передають у Дорожній фонд.
"Неприпустимо його забирати, пропонується на 2020 рік залишити за місцевими громадами. Це дасть їм можливість стати на ноги. А з 1 січня 2021 року ми будемо ним наповнювати державний Дорожній фонд", - заявив Андрійович.
При цьому профільний комітет був проти правки, так як цей податок не належить до доходів загального фонду держбюджету, а в повному обсязі зараховується у спеціальний фонд як джерело надходжень до Дорожнього фонду.
У комітеті зазначили, що ухвалення цієї поправки призведе до розбалансування бюджету на наступний рік, оскільки йдеться про 7,7 млрд грн.
Економічна правда
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