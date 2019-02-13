Обшуки у Держгеонадрах: детективи НАБУ вилучили документи

12 лютого Національне антикорупційне бюро провело обшуки у Державній службі геології та надр України.

Про це ЕП повідомило джерело у відомстві.

За його даними, обшуки пройшли "через тіньову схему видачі ліцензій на видобуток корисних копалин, організовану її керівництвом". З цієї причини, за словами співрозмовника, у листопаді 2018 року було відкрито кримінальну справу за статтею "зловживання владою або службовим становищем".

Йдеться про низку підприємств, яким Держгеонадра за минулий рік видали спеціальні дозволи на користування надрами. Співрозмовник ЕП каже, що ці компанії за сприяння керівництва Держегонадр отримували дозволи без аукціону.

Ще два співрозмовники у правоохоронних органах підтвердили ЕП інформацію про обшуки, але нікто з них не розкрив деталі, посилаючись на таємницю слідства.

Водночас, у прес-службі Держгеонадр заявили, що їм нічого невідомо про обшуки.

Після публікації новини в прес-службі Держгеонадр визнали факт проведення обшуку і заявили, що "НАБУ незаконно вилучило документацію в їхньому офісі".

"12 лютого детективи НАБУ вилучили документацію стосовно підприємств, які здійснюють видобуток корисних копалин. Держгеонадра добровільно та без перешкоджання діям детективів видали затребувану інформацію", - йдеться в коментарі прес-служби.

Також в Слубжі повідомили, що "суб’єкти господарювання обурені діями НАБУ та подали ряд скарг в ДБР стосовно перевищення повноважень детективів, що призвело до тиску на бізнес". Також відповідні скарги направлені в Адміністрацію Президента України.

"На сьогодні наслідками дій правоохоронців є скорочення штату підприємств, зупинення фінансової діяльності та припинення видобування корисних копалин", - заявили у прес-службі.

Як відомо, очолює Держгеонадр Олег Кирилюк. За час його керівництва відомство видало 16 ліцензій на видобуток газу на Полтавщині скандальній компанії "Голден Деррік", яку пов'язують з бізнесменом Павлом Фуксом. Сам бізнесмен неодноразово спростовував своє відношення до вказаної компанії.

Донедавна Павло Фукс був російським бізнесменом та відомим московським забудовником. Нині він веде бізнес в Україні.

Нагадаємо, раніше першого заступника голови Держгеонадр Миколу Фощія було затримано на хабарі.

Економічна правда