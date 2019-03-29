САП опублікувала список закритих справ про незаконне збагачення

Спеціалізована антикорупційна прокуратура опублікувала перелік 65-ти кримінальних справ, які закрили через скасування статті про незаконне збагачення.

Про це 28 березня повідомляє прес-служба САП.

"Станом на 28 березня 2019 року закрито 65 кримінальних проваджень. Орієнтовна сума ймовірного незаконного збагачення у кримінальних провадженнях, що розслідували детективи НАБУ сягає 1 млрд 334 млн 446 тисяч грн, 1 млн 137 тисяч доларів та 531 тисячу євро", - зазначили у відомстві.

У САП опублікували весь перелік закритих справ за хронологією реєстрації в ЄРДР.

Прокуратура не називає прізвища осіб, чиї статки перевіряла. Однак "Українська правда", проаналізувавши інформацію з відкритих джерел, встановила імена частини посадовців.

Від 27.04.2016 щодо незаконного збагачення прокурорів Генпрокуратури на суму 10 млн грн (3 автомобіля вартістю 3 млн грн, квартира - 4 млн грн, декілька земельних ділянок - 3 млн грн). Микола Бояркін – від 18.10.2016 щодо незаконного збагачення одного з керівників Державної служби геології та надр України на суму 4,3 млн гривень (квартира – 3,5 млн грн, автомобіль 0,8 млн грн). Павло Ткачук – від 20.10.2016 щодо незаконного збагачення одного з керівників Національної академії сухопутних військ на суму 4,7 млн грн (будинок вартістю 3,2 млн грн та автомобіль вартістю 1,5 млн грн). Дмитро Сус – від 26.10.2016 щодо незаконного збагачення одного з керівників Генпрокуратури на суму 1 млн грн (автомобіль). Ігор Мосійчук – провадження від 10.11.2016 щодо незаконного збагачення Народного депутата на суму 1,5 млн грн (грошові активи). Євген Дейдей – провадження від 16.11.2016 щодо незаконного збагачення Народного депутата на суму 6,2 млн грн (два автомобіля та нерухомість). Від 21.11.2016 щодо незаконного збагачення прокурора Генпрокуратури на суму 2 млн грн (автомобіль – 1 млн грн, частка статутного капіталу – 1 млн. грн). Від 09.12.2016 щодо незаконного збагачення судді Подільського районного суду міста Києва на суму 3 млн грн (автомобіль – 1 млн грн, квартира – 2 млн грн). Павло Вовк – від 09.12.2016 щодо незаконного збагачення одного з керівників Окружного адміністративного суду міста Києва на суму 12 млн грн (житловий будинок – 3 млн грн, квартира – 7 млн грн, автомобіль – 1 млн грн та закордонні поїздки). Від 09.12.2016 щодо незаконного збагачення суддів Окружного адміністративного суду міста Києва на суму 8 млн грн (автомобіль – 2 млн грн, дві квартири – 4 млн грн та готівкові кошти – 2 млн грн). Від 11.01.2017 щодо незаконного збагачення Народного депутата на суму 13 млн грн (2 квартири та готівкові кошти). Вадим Новинський – від 24.02.2017 щодо незаконного збагачення Народного депутата на суму 12 млн грн (корпоративні права у 9 господарюючих об’єктах). Сергій Князєв – від 09.03.2017 щодо незаконного збагачення одного з керівників Національної поліції на суму 4 млн грн (квартира – 68 тис. дол., житловий будинок, декілька земельних ділянок та автомобілів сумарною вартістю понад 80 тис. дол.). Від 09.03.2017 щодо незаконного збагачення одного з керівників Державної екологічної інспекції у Миколаївській області на суму 1,2 млн грн (грошові активи). Павло Демчина – від 10.03.2017 щодо незаконного збагачення одного з керівників Служби безпеки на суму 3,761 млн грн (2 автомобіля та 2 земельні ділянки). Від 10.03.2017 щодо незаконного збагачення одного з керівників Стрийської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області на суму 227 790 євро та 39 360 доларів США (грошові кошти). Дмитро Білоцерковець – від 13.03.2017 щодо незаконного збагачення Народного депутата на суму 7,5 млн грн (земельна ділянка, приватний будинок, 2 квартири на Печерську у Києві). Олег Ляшко – від 29.03.2017 щодо незаконного збагачення Народного депутата на суму 700 тисяч доларів (житло та готівкові кошти). від 12.04.2017 щодо незаконного збагачення службових осіб з числа керівництва Головного військового представництва Міністерства оборони (передали своїм близьким родичам у власність 5 квартир у Києві, одне нежитлове приміщення (під кафе) та 2 паркомісця). від 13.04.2017 щодо незаконного збагачення керівництва Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України на суму 26 млн грн (автомобіль Range Rower та 5-кімнатна квартира на Печерську у Києві). від 24.04.2017 щодо незаконного збагачення начальника управління Головної військової прокуратури та керівника одного з департаментів ФГВФО на суму 8,5 млн грн (квартира та машиномісце). від 31.05.2017 щодо незаконного збагачення одного з керівників Національної академії прокуратури на суму 2 млн грн (житловий будинок). від 11.07.2017 щодо незаконного збагачення Народного депутата на суму 15,9 млн грн (квартира у Києві вартістю 10,9 млн грн, меблі загальною вартістю 140 тис. євро, сертифікати казначейських зобов’язань – 499 тис. грн, витрати на туристичні поїздки - 900 тис. грн). від 20.07.2017 щодо незаконного збагачення начальника матеріальної частини Національної поліції на суму 10 млн грн (автомобіль 2,5 млн грн, готельний комплекс 7,5 млн грн). Роман Сосков – від 03.08.2017 щодо незаконного збагачення заступника прокурора Дніпропетровської області на суму 2,6 млн грн (квартира – 1 млн грн, котедж – 1,4 млн грн та гараж – 0,2 млн грн). Сергій Льовочкін – від 08.08.2017 щодо незаконного збагачення Народного депутата на суму 13 млн грн (13 млн грн готівки та житловий будинок і земельна ділянка на території комуни Сен-Жан-Кап-Ферра округу Ніцца, Французька Республіка, вартість яких не встановлена). Сергій Кримчак – від 08.09.2017 щодо незаконного збагачення депутата Київської міськради на суму 98 млн грн (корпоративні права у 5 суб’єктах господарювання та транспортний засіб). від 19.09.2017 щодо незаконного збагачення службової особи Адміністрації президента на суму 102 млн грн (2 земельні ділянки та будинок у Києві). від 30.10.2017 щодо незаконного збагачення керівника інституту політичних та етнонаціональних досліджень імені А.Ф. Кураса НАН України на суму 2 млн грн (грошові активи). Олег Голяшкін – від 06.11.2017 щодо незаконного збагачення судді Вищого адміністративного суду на суму 1,7 млн грн (гараж у Києві, мотоцикл Harley-davidson та готівкові кошти у сумі 38,5 тис. доларів). Андрій Пащенко –від 14.11.2017 щодо незаконного збагачення колишнього керівника Головного управління Міндоходів у Києві на загальну суму 3,7 млн грн (квартира у Києві). Андрій Портнов – від 27.11.2017 щодо незаконного збагачення радника президента України на суму 26 млн грн (грошові активи). Кавилін Олексій – від 04.12.2017 щодо незаконного збагачення начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області на суму 2,062 млн грн (грошові активи). від 20.12.2017 щодо незаконного збагачення заступника Головного військового прокурора Генпрокуратури на суму 3 млн грн (грошові активи). від 18.01.2018 щодо незаконного збагачення керівництвом ДУ "Центр громадського здоров'я України МОЗ України" на суму 10,7 млн грн (грошові активи). від 10.02.2018 щодо незаконного збагачення судді Дружківського міського суду Донецької області на суму 853 тис грн (автомобіль Audi Q7). від 21.02.2018 щодо незаконного збагачення Народного депутата на суму 4,45 млн грн (грошові активи). від 22.02.2018 щодо незаконного збагачення заступника начальника відділу Волинської митниці ДФС на суму 1,49 млн грн та 260 400 євро, що знаходяться на банківському рахунку у банку Греції. Юрій Мороко – від 14.03.2018 щодо незаконного збагачення Народного депутата на суму майже 1,9 млн грн (приватний будинок у м. Києві). від 28.03.2018 щодо незаконного збагачення депутата Київської обласної ради на суму 42 780 євро та 397 550,96 доларів (грошові активи). від 11.04.2018 щодо незаконного збагачення заступника прокурора Донецької області на загальну суму 2 млн грн (житловий будинок та земельна ділянка в Київській області). від 16.04.2018 щодо незаконного збагачення Народного депутата на загальну суму понад 18 млн грн (витрати на оренду вілли у Сен-Тропе, Французька Республіка). від 18.04.2018 щодо незаконного збагачення Народного депутата на загальну суму 22,4 млн грн (грошові активи). Олександр Данилюк – від 24.04.2018 щодо незаконного збагачення міністром фінансів на суму 28,8 млн грн (квартири у Лондоні, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії). Олена Яценко – від 22.05.2018 щодо незаконного збагачення суддею Вищого господарського суду на суму 3,6 млн грн (5 квартир у Києві). від 05.06.2018 щодо незаконного збагачення суддею Вищого адміністративного суду на суму 18 млн грн (будинок в Відні, Республіка Австрія, Анталії, Туреччина, Франкфурті-на-Майні, Республіка Німеччина, місті Дубай, ОАЕ). від 07.06.2018 щодо незаконного збагачення Народним депутатом на суму 25 млн грн (квартира на Печерську у Києві, 2 елітних автомобіля). від 20.06.2018 щодо незаконного збагачення керівництва Дніпровської міської ради на суму 50 млн грн (грошові активи). Ярослав і Богдан Дубневичі – від 26.06.2018 щодо незаконного збагачення Народними депутатами на суму 489 млн грн (грошові активи, нерухомість в Україні, корпоративні права). від 26.06.2018 щодо незаконного збагачення Народним депутатом України на суму 2 млн грн (грошові активи). від 09.07.2018 щодо незаконного збагачення заступника Голови Державної архівної служби на суму 2 млн грн (яхта). від 25.07.2018 щодо незаконного збагачення колишнім суддею Верховного суду на суму 3 млн грн (будинок у Київській області, автомобіля Porsche). Мирослав Продан – від 29.08.2018 щодо незаконного збагачення керівника Державної фіскальної служби на суму 88,1 млн грн (2 квартири в ЖК "Французький квартал" у Києві, 1 будинок в Київській області, 2 будинки в Турецькій Республіці, один автомобіль Mercedes-Benz GLE та два автомобіля Toyota Land Cruiser). від 13.09.2018 щодо незаконного збагачення Черкаського міського голови на суму 4,5 млн грн (квартира, нежитлове приміщення та гараж у Черкасах, 2 автомобіля). від 25.09.2018 щодо незаконного збагачення судді Київського міського суду Одеси на суму 3,5 млн грн (приватний будинок в Одесі). Сергій Семочко – від 03.10.2018 щодо незаконного збагачення керівника Голови Служби зовнішньої розвідки на суму 7,4 млн грн (3 житлових будинка, 4 земельні ділянки у селі Козин Київської області). від 10.10.2018 щодо незаконного збагачення заступника голови Харківської ОДА на суму 9 млн грн (земельні ділянки). від 02.11.2018 щодо незаконного збагачення голови Львівського апеляційного адміністративного суду на суму 1,5 млн грн (нежитлове приміщення, 2 земельні ділянки та 1 квартира). від 16.11.2018 щодо незаконного збагачення службової особи митниці територіального органу ДФС на суму 30 тис. євро (грошові активи). Геннадій Труханов – від 04.12.2018 щодо незаконного збагачення Одеського міського голови на суму 115 млн грн (квартира та 2 нежитлових приміщення у Лондоні, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії). Ймовірно, Вадим Сенін – від 20.12.2018 щодо незаконного збагачення судді Солом’янського районного суду Києва на суму 1,03 млн грн (квартира у Києві). Олег Аркуша – від 20.12.2018 щодо незаконного збагачення начальника управління Служби безпеки в Кіровоградській області (грошові активи). від 21.12.2018 щодо незаконного збагачення службової особи Державної прикордонної служби на суму 2 млн грн (квартира). від 18.01.2019 щодо незаконного збагачення заступника директора – начальника управління економіки Департаменту охорони здоров'я КМДА на суму 2,6 млн грн (автомобіль Porsche). від 10.01.2019 щодо незаконного збагачення старшого слідчого Генпрокуратури на суму 6 млн грн (будинок в селі Козин Київської області).

Нагадаємо:

26 лютого Конституційний суд визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення.Суд вирішив, що положення статті не відповідають принципам верховенства права та презумпції невинуватості. Зокрема, стаття про незаконне збагачення нібито зобов’язує самого підозрюваного довести законність його статків.

Кримінальну відповідальність за незаконне збагачення запровадили у 2015 році. Це було однією з вимог ЄС на виконання Плану дій з візової лібералізації, а також одним із зобов’язань України перед МВФ, закріпленим меморандумом.

Підозри за цією статтею повідомили екс-виконувачу обов'язків голови Державної фіскальної служби Мирославу Продану, міністру інфраструктури Володимиру Омеляну, екс-чиновнику Генпрокуратури Дмитру Сусу, екс-військовому прокурору сил АТО Костянтину Кулику.

Скасування статті не підтримали 4 з 18 суддів Конституційного суду. Троє з них також виступили за відставку Станіслава Шевчука з посади голови КС.