Акції Deutsche Bank впали на фоні скандалу з відмиванням російських грошей

Котирування найбільшого банку Німеччини впали на 4,2% у зв'язку із заявами щодо розслідування участі Deutsche Bank в "підозрілих транзакціях Danske Bank".

Про це пише The Wall Street Journal.

Акції Deutsche Bank впали до позначки 8,17 євро за акцію, опустившись до свого найнижчого значення за всю історію торгів.

За даними неназваних джерел, попередні підсумки внутрішнього розслідування Deutsche Bank показали, що в період з 2007 по 2015 роки німецький банк в цілому перевів кошти на суму 150 млрд доларів, пов'язані з Danske Bank.

Днем раніше на публічному виступі на парламентському слуханні в Данії колишній співробітник естонського відділення Danske Bank Говард Вілкінсон заявив про те, що Deutsche Bank був великим банком-кореспондентом Danske Bank при переказі коштів в США.

В середині вересня 2018 року WSJ повідомило про те, що влада США веде розслідування щодо Danske Bank за підозрою у відмиванні коштів з Росії і колишніх республік СРСР. Через кілька днів після цього головний виконавчий директор Danske Bank Томас Борген оголосив про відставку.

Після трьох років збитків, кількох спроб реструктуризації, перестановок в керівництві, зниження рейтингів і провалу американським підрозділом Deutsche Bank стрес-тестів ФРС США багато інвесторів втратили віру в найбільший банк Німеччини, акції якого впали на 43% в цьому році.