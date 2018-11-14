На украинский рынок выходит крупнейший конкурент Mastercard и Visa

Крупнейшая в мире по количеству эмитированных платежных карт международная платежная система UnionPay International (Китай) выходит на украинский рынок.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

12 ноября комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка согласовал условия и порядок ее деятельности в Украине.

"На первом этапе платежная система UnionPay International будет предоставлять в Украине услуги эквайринга, выдачи наличных и оплаты товаров и услуг по платежным картам UnionPay", - отметили в НБУ.

В дальнейшем предусматривается и осуществление эмиссии платежных карт UnionPay банками Украины.

В НБУ считают, что приход новой платежной системы даст новый толчок для повышения уровня качества финансовых услуг и развития рынка платежных систем в Украине.

Международная платежная система UnionPay International стала четвертой в Украине международной карточной платежной системе, платежной организацией которой является нерезидент.

До сих пор в Украине работали только американские платежные системы Mastercard, Visa и American Express.

Как сообщает Finclub, платежный гигант China UnionPay сделал третью попытку зайти на украинский рынок. Китайская платежная система получает в НБУ разрешение на работу в Украине, чтобы китайские туристы могли расплачиваться ее картами в терминальной сети "Приватбанка". В дальнейшем китайцы могут начать выпускать карты UnionPay для украинцев.

Ранее сообщалось, что сроки сертификации эквайрингового проекта (прием карт UnionPay) могут составить 3-4 месяца.

Проект эмиссии (выпуск карт UnionPay) может занять около 5-6 месяцев.

В компании не планируют ограничивать присутствие в Украине каким-либо одним банком. В плане процессинга эксклюзива у компании на украинском рынке тоже нет — планируется налаживать сотрудничество со всеми игроками.

Представитель компании UnionPay отметил, что платежная система отвечает всем принятым в отрасли стандартам, сотрудничает с такими производителями оборудования, как NCR и Ingenico, а ее платежные приложения могут работать параллельно с программами Visa и Mastercard.

Сервисная комиссия по торговым операциям составляет 0,1%, комиссия за обналичивание — 0,125 доллара.

Экономическая правда