Україна запустила Mobile ID: мобільний телефон став ключем доступу до держпослуг. Як це працює?

"Київстар" почав видавати SIM-карти з технологією Mobile ID. Тепер електронні держпослуги можна отримувати за допомогою телефону. Як це працює? (Рос.)

Що трапилось? 27 грудня 2017 року "Київстар" почав видавати SIM-картки з технологією Mobile ID. Нові SIM-картки отримає обмежена група контрактних абонентів оператора. Комерційний запуск сервісу відбудеться 1 червня 2018 року.

Що таке Mobile ID? Mobile ID — це технологія, яка дозволяє проводити електронну ідентифікацію особи для отримання електронних послуг. Всі дані — електронний цифровий підпис, ідентифікаційний код, паспортні дані та будь-яка інша особиста інформація власника телефону — записуються на SIM-картку нового покоління.

Які переваги надає Mobile ID? Mobile ID дозволяє отримувати державні послуги віддалено через інтернет, користуватися комерційними онлайн-сервісами, наділяти електронні документи юридичною силою. "Ідентифікатор Mobile ID повинен забезпечити дистанційність, прозорість і якісний сервіс, чого б це не стосувалося — банку, лікарні, освіти, соціальної допомоги, державних послуг, землі, будівництва. Людина повинна мати можливість з допомогою свого телефону замовити та отримати послугу від держави без контакту з чиновниками. Це буде велике досягнення, в тому числі — в боротьбі з хабарництвом", — каже прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Mobile ID буде доступний для всіх абонентів мобільного оператора? Ні. Mobile ID буде доступний тільки для контрактних абонентів. Mobile ID також поки що не буде доступний для зареєстрованих абонентів — тих, хто надав свої паспортні дані.

Mobile ID буде працювати на будь-якому телефоні чи лише на смартфоні? Mobile ID буде працювати на будь-якому телефоні.

Як отримати Mobile ID? Контрактний абонент повинен прийти у фірмовий магазин мобільного оператора, оснащений обладнанням для видачі Mobile ID, з паспортом, копією паспорта, ідентифікаційним кодом та копією ідентифікаційного коду. Такий магазин є у "Київстару" в Києві за адресою вул. Хрещатик, 13. За перші шість місяців 2018 року компанія планує зробити цю послугу доступною у 400 магазинах країни.

Скільки коштуватиме для абонента отримання SIM-картки з Mobile ID? Кожен оператор буде самостійно визначати підхід і модель монетизації, каже заступник голови Держагентства з питань електронного урядування Олексій Вискуб. У світі є два підходи. Перший — оператор вводить додаткову щомісячну абонплату за використання Mobile ID. Другий — плата стягується за кожну транзакцію, тобто за підпис одного документа.

Коли мобільні оператори "Vodafone Україна" та lifecell почнуть видавати Mobile ID? lifecell почне видавати Mobile ID у лютому 2018 року, а "Vodafone Україна" — в середині 2018 року.

Скільки часу буде діяти Mobile ID? За законодавством, електронний цифровий підпис на базі Mobile ID буде дійсний два роки. Продовжити його дію можна буде через інтернет. Для цього доведеться зробити запит і підписати його чинним Mobile ID.

Чим SIM-картка з Mobile ID буде відрізнятися від звичайної SIM-карти? SIM-карта з Mobile ID містить у чіпі криптомодуль. У цей криптомодуль записується особистий ключ користувача. Його неможливо скопіювати або "витягнути" з чіпа, тому Mobile ID є надійною, безпечною і зручною технологією.

Чи зможуть зловмисники скористатися моїм Mobile ID, якщо вкрадуть телефон? Ні. Особистий ключ на SIM-картці неможливо скопіювати або видалити. Як і на банківській картці, в Mobile ID працює система з двох пін-кодів. Перший призначений для доступу до SIM-картки, другий — для доступу до особистого ключа. Якщо людина втратила телефон, потрібно скористатися сервісом блокування електронного цифрового підпису. Якщо у людини вкрали телефон і вона при цьому скомпрометувала обидва пін-коди, це буде рівнозначно тому, щоб поїхати у відпустку, не зачинити двері квартири і повідомити про це злочинцю.

Хто і коли буде приймати Mobile ID? З початку 2018 року сервіс запрацює для електронних послуг у земельній сфері — e.land.gov.ua — і в сфері юстиції, зокрема, щодо реєстрації бізнесу — online.minjust.gov.ua. Відповідно до доручення прем'єр-міністра, всі органи влади повинні забезпечити інтеграцію Mobile ID у свої електронні сервіси. Mobile ID поряд з традиційним електронним цифровим підписом має високий рівень гарантій і може бути використаний для отримання будь-яких адміністративних послуг, а також бізнес-послуг у секторах B2B і B2C. З огляду на міжнародний досвід Mobile ID має великий потенціал у банківській сфері.

Які послуги можна отримати за допомогою Mobile ID вже зараз? У земельній сфері: — виписка про земельну ділянку або про нормативну грошову оцінку, — реєстрація земельної ділянки, — узгодження проектів землеустрою, — отримання інформації про власника земельної ділянки. У сфері юстиції: — відкриття бізнесу, внесення змін, закриття бізнесу, — отримання виписок з реєстру прав і бізнес-реєстру.

Як саме треба застосовувати Mobile ID, щоб отримати держпослугу через інтернет? Користувач хоче зареєструвати бізнес. Він заповнює онлайн-форму і вибирає опцію "Підписати за допомогою MobileID". Далі він вказує номер свого мобільного телефону. На мобільний телефон приходить службове SMS, яке ініціює у телефоні процедуру накладання електронного цифрового підпису. У службовому SMS міститься хеш — унікальний код — документа, який підписує користувач. Потім користувач вводить пін-код доступу до SIM-картки, після чого вводить пін-код особистого ключа. Після цього електронний документ — заповнена форма на відкриття бізнесу — наділяється юридичною силою.