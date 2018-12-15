Депутати "подарували" Ахметову 3 мільярди гривень

Зміни до Податкового кодексу про звільнення від ПДВ ввезення електромобілів містять норму про податкову пільгу імпорту обладання для електростанцій з відновлювальних джерел енергії, що дозволить компаніям Ріната Ахметова зекономити мільярди гривень при сплаті податків.

Про це пишуть "Наші гроші".

Нові зміни до Податкового кодексу депутати прийняли 6 грудня, проголосувавши за усунення неузгодженостей у тексті прийнятого у "бюджетну ніч" 23 листопада законопроекту №9260 про внесення змін до Податкового кодексу.

Цього разу неузгодженості офіційно мотивували необхідністю звільнення від сплати ПДВ імпорту електромобілів. Але до цього документу були включені норми, які не мають відношення до галузі електромобілів.

Так, була прийнята правка №402 в пункт 64 Перехідних положень про звільнення від ПДВ енергетичного обладнання, яку вніс народний депутат Юрій Вознюк (фракція "Народний фронт"). Правка успішно пройшла бюджетний комітет під головуванням Ніни Южаніної (Блок Петра Порошенка), ця ініціатива була підтримана парламентом за участі лідера Радикальної партії Олега Ляшка. Поіменне голосування можна подивитись за посиланням.

10 грудня зміни до Податкового кодексу підписав президент Петро Порошенко.

"Зміни в Податковому кодексі передбачають, що імпортери обладнання для сонячних та вітряних електростанцій не будуть сплачувати ПДВ до 2020 року. Сумарно це дозволить їм зекономити, не сплативши до бюджету 5-10 млрд гривень", - наголошує видання.

У матеріалі Bihus.info йдеться, що вказані зміни до Податкового кодексу зекономлять Ахметову близько 3 млрд гривень, які йому не доведеться сплачувати до бюджету у вигляді податків при ввезенні обладнання. Проте як вказує журналістка Валерія Іванова, правка вигідна не лише Ахметову.

"На зеленій енергетиці заробляє сім’я Авакова, наприклад, або Єфімов - депутат від БПП, Пасенюк - радник Порошенка і тд. Але з такими масштабами будівництва (у відновлюваній енергетиці - ред) - тільки Ахметов", - наголосила вона.