Крах біткоїна - один з ключових ризиків у 2018 році - Deutsche Bank

Крах біткоїна є одним з ключових ризиків для світової економіки в 2018 році.

Про це сказав глобальний економіст Deutsche Bank Торстен Слока, передає Cointelegraph.

За словами Слока у криптовалюти великий потенціал для різкої зміни ціни.

Він прогнозує, що це може статися ще до кінця цього року.

Відзначається, що його основні побоювання пов'язані з питаннями регулювання, прозорості та розкриття інформації, а також з волатильністю, здатною вплинути і на масовий ринок.

"Це пов'язано головним чином з тим, що фінансові ринки досі розглядали волатильність ціни біткоїни як невелику проблему. Ми трохи хвилюємося, що цей ризик може стати більш системним, зокрема, про те, чи не чи продовжаться нинішні тенденції в 2018 році", - зазначив він.

Економіст також зазначив, що існує ще багато ризиків крім біткоїна: події навколо Brexit, рівень інфляції в США, плани ядерних випробувань Північної Кореї і потенційна бульбашка на ринку житла в Швеції і Норвегії.

Нагадаємо, перший біткоїн-мільярдер спрогнозував, що буде з криптовалютою.