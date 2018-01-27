Тиждень у графіках: ціни на бензин не наздогнати, рекорди авіації та "чорна ставка" для уряду

Облікова ставка вгору

Правління Національного банку прийняло рішення підвищити облікову ставку до 16% річних з 26 січня.

"Більш жорстка монетарна політика буде сприяти поступовому зниженню споживчої інфляції і її повернення в цільовий діапазон в середині 2019 року", - заявили в Нацбанку.

Підвищення облікової ставки стало третім поспіль. Причин кілька: вже очевидно, що інфляція буде вищою, ніж очікувалося, посилилися валютні коливання, депутати роздули бюджет. Також існує невизначеність щодо співпраці України з МВФ.

Крім того, частина банкірів та експертів натякають, що настільки різке підвищення облікової ставки є наслідком непублічного конфлікту між Кабінетом міністрів та НБУ.

Мовляв, регулятор надіслав уряду чіткий сигнал, що не готовий миритися з популізмом.

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Що відбувається з цінами на бензин

Жодного дня не обходиться без новини про підвищення цін на бензин та ДП. Лише за місяць ціни на бензин в Україні виросли в середнбом на дві гривні. Ціни коливаються в залежності від конкретної мережі.

Наприклад, тільки з 24 до 25 січня 2018 року роздрібні ціни на бензини та дизельне паливо в деяких мережах автозаправних станцій зросли на 10-96 копійок за літр.

Як пише видання enkorr, подорожчання бензину пов’язане з подорожчанням цін на нафту.

"В "українському" рівнянні, крім світових цін, є ще одне невідоме - курс валют. Чому це важливо? Тому що бензин в Україні на 80% має валютну складову: 45% займає закупівельна ціна по імпорту, 35% — акциз і ПДВ на нього, а заодно і на закупівельну ціну", — пише директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

За його словами кожна гривня у курсі долара автоматично додає 80 копійок до вартості літра пального.

Тому, сдячи з усього, подорожчання пального не припиниться до весни. Так, голова правління Ради НБУ Богдан Данилишин прогнозує стабілізацію гривні з березня - квітня 2018 року.

Авіаційні рекорди

Обсяги пасажирських перевезень українських авіакомпаній зросли порівняно з 2016 роком на 27,5% та становили 10,554 мільйона осіб. Кількість міжнародних перевезень збільшилась на 28,6% та становила 9,613 млн осіб.

Пасажиропотоки через аеропорти України збільшились на 27,6% та становили 16,499 млн осіб, у т.ч. у міжнародному сполученні — на 29,2% та становили 145,91 млн осіб.

Упродовж 2017 року українськими авіакомпаніями виконано 92,2 тис комерційних рейсів — на 16% більше порівняно з попереднім роком. З них міжнародних — 77,7 тис рейсів, на 14,4% більше, ніж минулого року.

Таким чином, обсяги пасажирських перевезень та пасажиропотоків через аеропорти України досягли рекордних показників. На жаль, це не стосується внутрішніх перевезень. Загалом обсяги на внутрішніх напрямках також ростт, але до рекордного 2012 року ще дуже далеко.

Хто сплачує великі податки

Найбільшим платником податків за 2017 рік стала компанія "Укргазвидобування", яка заплатила 50,4 мільярда гривень податків.

Крім УГВ, найбільшими платниками податків за 2017 рік стали: тютюнова компанія "Прилуки" (14,1 млрд грн), "Філіп Морріс Україна" (13,5 млрд грн), НАК "Нафтогаз України" (11,5 млрд грн) та ПАТ "Укрнафта" (10,4 млрд грн).

Протягом 2017 року в Офісі великих платників обслуговувалося 2506 підприємств, 100 з них перерахували до зведеного бюджету 258,3 млрд грн — більше 70% всіх надходжень.

За підсумками 2017 року великими платниками податків забезпечено збір до зведеного бюджету в розмірі 355,1 млрд грн: Дніпро — 35,4 млрд грн, Запоріжжя —16,4 млрд грн, Львів — 10,8 млрд грн, Одеса — 11,8 млрд грн , Харків — 22,1 млрд грн, Київ — 258,4 млрд грн.

Це на 95 млрд грн більше, ніж у минулому році, повідомляє ДФС.