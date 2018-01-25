Курс гривні стабілізується до літа - голова Ради НБУ

Голова правління Ради НБУ Богдан Данилишин прогнозує стабілізацію гривні з березня - квітня 2018 року.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"По мірі збільшення обсягів експорту агропродукції (з лютого-березня), за умови збереження відносно сприятливої кон’юнктури ринку металургійної продукції та сезонного зростання попиту на неї (з березня-квітня), очікується стабілізація курсу гривні (можливим є сценарій із укріпленням курсу нацвалюти наприкінці весни – на початку літа)", - прогнозує Данилишин.

Також на його думку, суттєво сприятиме курсовій стабільності відновлення співпраці України з МВФ, та отримання макрофінансової допомоги від ЄС.

"Надіюсь, що після зустрічі Президента України Петра Порошенка та глави МВФ Крістін Лагард Україна активізує переговорний процес з МВФ і наступний транш кредиту МВФ Україна зможе отримати ще до літа", - зазначила глава Ради НБУ.

Нагадаємо, під час зустрічі з президентом Петром Порошенком у Давосі директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард закликала Київ прискорити темп реформ заради економічного зростання і підвищення рівня життя.

Після зустрічі Порошенко заявив, що Україна продовжуватиме співпрацю з МВФ.

Як повідомлялося, Національний банк очікує стабілізацію ситуації на валютному ринку найближчим часом.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що падіння курсу гривні викликане зниженням обсягів експорту у січні поточного року і продовженням виплат за кордон.

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Економічна правда