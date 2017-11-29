Коломойський дав свідчення НАБУ про "злочинне угруповання Гонтаревої"

Олігарх Ігор Коломойський дав свідчення НАБУ в справі про націоналізацію Приватбанку.

Про це Українській правді стало відомо від двох співрозмовників - знайомого із ситуацією та співробітника правоохоронних органів.

Детективи Антикорупційного бюро записували ці свідчення в посольстві України в Швейцарії (Берн) у 20-их числах листопада.

За словами одного з них, Коломойський в своїх свідченнях назвав членами злочинного угруповання Макара Пасенюка, Валерію Гонтареву, Катерину Рожкову, а також детально розповів про те, як приймалося рішення про націоналізацію Приватбанку.

Як повідомлялося, у грудні 2016 року уряд за пропозицією НБУ і акціонерів Приватбанку, найбільшими з яких на той момент були Коломойський і Геннадій Боголюбов, прийняв рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Держава отримала 100% в його капіталі, а Приватбанк було докапіталізовано на 116,8 млрд гривень.

У рамках націоналізації банку його зобов'язання перед пов'язаними особами підлягали процедурі bail-in та були обмінені на акції додаткової емісії банку.

Загальна сума проведеного bail-in становила 29,4 млрд гривень.

9 червня 2017 року Коломойський подав перший позов до Національного банку й Приватбанку про розірвання договорів поручництва.

Протягом червня екс-акціонер подав до суду ще декілька позовів, направлених проти Кабміну, НБУ та Приватбанку.

У вересні Коломойський подав ще два позови проти НБУ.

Заступниця голови НБУ Катерина Рожкова повідомила, що Коломойський заперечує в суді рішення про визнання Приватбанку неплатоспроможним і його націоналізацію.

Рожкова також заявила, що їй та її колегам постійно погрожують у ситуації з "Приватбанком".

Загалом Коломойський та пов’язані з ним компанії та особи подали до суду 90 позовів у зв`язку з націоналізацією Приватбанку на загальну суму 8,913 мільярда гривень.

Як повідомлялося, 10 серпня директор НАБУ Ситник заявив, що НАБУ проводить економічні дослідження щодо справи про розкрадання коштів Приватбанку.

Ситник заявив, що у справі про розкрадання коштів "Приватбанку" є велика небезпека спричинення великих збитків державі.

За словами екс-голови Приватбанку Олександра Шлапака, ГПУ відкрила кілька кримінальних справ проти колишніх керівників або власників банку за статтями 218 і 220 Кримінального кодексу, а саме - доведення банку до неплатоспроможності.

У липні було оприлюднено листи Коломойського та Боголюбова на адресу голови НБУ Валерії Гонтаревої та голови уряду Володимира Гройсмана, в яких прописані зобов'язання, які вони погодилися виконати перед націоналізацією банку.

1 липня збіг термін, коли екс-акціонери Приватбанку повинні були реструктуризувати кредити пов'язаних з ними компаній. Вони цього не зробили.

Макар Пасенюк - керуючий директор компанії ICU, а також фінансовий радник президента Петра Порошенка.

Співвласником і головою ради директорів групи ICU була екс-голова НБУ Валерія Гонтарева.

Після призначення на посаду Гонтарева продала свою частку в ICU, а партнерами групи залишилися Пасенюк і Костянтин Стеценко.

Економічна правда