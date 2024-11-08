Прем'єр-міністр Денис Шмигаль відзвітував про успішний початок опалювального сезону в Україні.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

"В Україні успішно розпочався опалювальний сезон. Разом із місцевою владою зробимо все можливе, аби він пройшов у плановому режимі", - повідомив він.

За його словами, наразі діють державні програми та ініціативи: енергетичні гранти та пільгові кредити, адресні житлові субсидії та пільги, забезпечення резервним енергоживленням, створення системи розподіленої генерації.

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Крім того, Одеса, зокрема, отримає від партнерів чотири газопоршневі установки, які покриють 45% потреб критичної інфраструктури міста. Одна з таких установок вже облаштована.

Нагадаємо:

В Україні майже в усіх регіонах стартував опалювальний сезон, крім Херсонщини.

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З 14 жовтня столиця розпочала опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери міста.

Із 30 жовтня у Києві розпочали опалювальний сезон для житлових будинків.