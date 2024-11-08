Суд відмовився закрити справу "Роттердам+"

Вищий антикорупційний суд України відхилив клопотання захисту про закриття кримінального провадження у справі "Роттердам+".

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Суд нагадує, що мова йде про справу, в якій фігурують посадовці Нацкомісії з енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), а також представники приватних теплогенеруючих компаній.

Провадження стосується формули "Роттердам+", через яку споживачі електроенергії, за підрахунками, переплатили понад 39 мільярдів гривень у період з 2016 до 2019 року.

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Так, сторона захисту у своїх клопотаннях вказувала на порушення принципу non bis in idem (заборона повторного притягнення до кримінальної відповідальності за одне й теж правопорушення), а також на підстави, визначені у п.п. 9-1, 10 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Заслухавши доводи сторін, суд підтримав позицію прокурора САП та відмовив у задоволенні клопотань сторони захисту.

Наступне засідання у справі призначено на 12.12.2024 на 12:00.

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Непохитний "Ротердам+": як "еліта" пошила в дурні всіх українців

Нагадаємо:

У справі "Роттердам+" про підозру повідомили колишнім та чинним посадовцям Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

НАБУ і САП 22 вересня 2022 року завершили розслідування у справі "Роттердам+" та відкрили матеріали стороні захисту для ознайомлення.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко прийняв рішення скасувати постанову про закриття так званої справи "Роттердам+" як незаконну та необґрунтовану.

При цьому керівник САП повністю змінив групу прокурорів у цій справі "через неефективне здійснення нагляду за дотриманням законів під час проведення досудового розслідування".

5 травня 2021 року тодішня генпрокурорка Ірина Венедіктова змінила старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні "Роттердам+" Віталія Пономаренка, який тричі закривав це провадження.

20 травня того ж року новий старший групи прокурорів Денис Демків вирішив закрити справу четверте – Національне антикорупційне бюро оскаржуватиме рішення до керівника прокуратури.

У березні 2016 року Нацкомісія затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Згідно з нею, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахувалась за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".

Через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне "Центренерго", стали продавати електроенергію дорожче.

Формула втратила чинність у зв'язку з переходом України на новий ринок електроенергії.

8 серпня 2019 року детективи НАБУ у справі "Роттердам+" повідомили про підозру шістьом особам, зокрема ексголові Нацкомісії Дмитру Вовку та Бутовському.

За даними слідства, Вовк за попередньою змовою з групою інших осіб розробили та у 2016 році прийняли необґрунтований регуляторний акт, так звану "формулу Роттердам+".