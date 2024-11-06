Податковий комітет пропонує НКЦПФР забезпечити повернення активів клієнтам "Фрідом Фінанс"

Податковий комітет ВР попросив НЦКПФР розглянути можливість вжити заходів стосовно компанії ТОВ "Фрідом Фінанс Україна".

Про це повідомив голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев.

У документі Комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) пропонують розглянути можливість ухвалення нормативних актів, які стосуються цієї юридичної особи.

Основні положення звернення включають:

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Комісія має визначити порядок обміну інформацією з тимчасовим керівником "Фрідом Фінанс Україна" щодо депозитарного обліку. НКЦПФР, у співпраці з тимчасовим керівником, пропонується розробити порядок повернення клієнтам облігацій і коштів. Тимчасовий керівник повинен надати НКЦПФР копію інформаційного масиву систем депозитарного обліку компанії для забезпечення прозорості процесу. Здійснити перевірку клієнтів компанії на предмет їхньої приналежності до категорій осіб, на яких поширюються санкції, зокрема, якщо вони є громадянами або пов’язані з РФ чи Республікою Білорусь. НКЦПФР за результатами проведених заходів, зазначених вище, визначає загальну суму коштів клієнтів ТОВ "Фрідом Фінанс Україна" та коштів, що підлягають виплатам. Актом Комісії як колегіального органу затверджується визначена загальна кількість державних облігацій та сума, що підлягають поверненню інвесторам, а також розподіл цих державних облігацій та коштів між інвесторами.

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Нагадаємо:

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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) спростовує неправдиву, на їхню думку, інформацію щодо своєї бездіяльності у справі ТОВ "Фрідом Фінанс Україна", яка з’явилася в ЗМІ.

Клієнти "Фрідом фінанс" оцінили свої збитки від бездіяльності комісії у 160 млн грн.

Водночас НКЦПФР видала дозвіл клієнтам "Фрідом фінанс Україна" дати згоду на умови реструктуризації 1 жовтня – після того, як сплив період, коли інвестори могли отримати комісію за згоду.

Львівський окружний адміністративний суд ухвалив рішення залучити президента України до позову клієнта "Фрідом фінанс" проти Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).