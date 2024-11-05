Новини 5 листопада: скільки можна зберігати дров без загрози, багатомільйонні активи МСЕК

Про дрова. Проголосований Верховною Радою законопроєкт дозволяє українцям зберігати 30 куб м соснових дров або 15 куб м дубових.

Про МСЕК. Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розшукало перші активи п’ятьох фігурантів, задіяних у кримінальні схеми у Медико-соціальних експертних комісіях (МСЕК).

Про вугілля. Прокуратура припинила діяльність злочинної організації, яка протягом 2021-2024 років займалась незаконним видобутком та реалізацією кам’яного вугілля.

Про Google. Супутникові знімки з оборонною інфраструктурою України, які були нанесені на оновлені карти Google, були зроблені понад рік тому і походять із загальнодоступних джерел.

Реклама:

Про світло. Кабінет міністрів додав до переліку, до яких не застосовуватимуть відключення світла до 1 червня 2025 року, обʼєкти Сил безпеки й оборони та мобільних операторів.

Ексклюзиви ЕП:

"Цей рік не олімпійський, а суперолімпійський". Найбільший картопляний фермер про дефіцит та зростання цін

Реклама:

Власник фермерського господарства "Аделаїда" Сергій Рибалко про те, скільки вирощується картоплі в Україні, про причини її дефіциту і скільки коштуватиме другий хліб.