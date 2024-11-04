Компанія брата Шурми хоче відсудити у РФ мільярд гривень

Компанія "КД Енерджі 2", серед кінцевих бенефіціарів якої є Олег Шурма, брат екс-заступника керівника ОПУ Ростислава Шурми, позивається у суді до РФ про стягнення 1 млрд грн збитків, завданих внаслідок військової агресії.

Про це пише профільне видання Expro з посиланням на ухвалу Господарського суд Запорізької області.

Зазначається, що 30 вересня до Господарського суду Запорізької області надійшла позовна заява ТОВ "КД Енерджі 2" до Російська Федерація про стягнення збитків у розмірі 31,17 млн доларів США, що станом на дату оцінки еквівалентно за курсом НБУ становило 1 млрд грн.

Нагадаємо:

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Компанія "Відновлювана енергія Запоріжжя", одним із співвласників якої є брат екс-заступника керівника ОПУ Ростислава Шурми Олег Шурма, теж позивається у суді до РФ про відшкодування майнової шкоди на $12 млн, завданої у зв`язку зі збройною агресією.

У серпні 2023 року було оприлюднено розслідування Bihus.Info про те, що сонячні станції під російською окупацією, співвласником яких є оточення Шурми, отримували оплату за "зеленим тарифом" до літа 2023 року, хоча, ймовірно, не мали зв’язку з об’єднаною енергосистемою України.

Йдеться, зокрема, про ТОВ "КД Енерджі 2" і ТОВ "Відновлювальна Енергія Запоріжжя", співвласником яких є брат Ростислава Шурми - Олег Шурма.

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А співвласником ще двох компаній - ТОВ "Грін Енерджі Токмак" і ТОВ "Грандпауєр ЛЛС" - є Руслан Божко, колишній підлеглий Ростислава Шурми, якого вважають близькою до нього людиною.

Пізніше Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо виплат за електроенергію з сонячних електростанцій, які розташовані на окупованих територіях.