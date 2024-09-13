Компанія брата Шурми хоче відсудити у Росії майже $14 мільйонів

РОСТИСЛАВ ШУРМА В ІНТЕРВ'Ю РАДІО СВОБОДА, СКРІНШОТ ВІДЕО

Компанія "Відновлювана енергія Запоріжжя", одним із співвласників якої є брат екс-заступника керівника ОПУ Ростислава Шурми Олег Шурма, позивається у суді до РФ про відшкодування майнової шкоди на $12 млн, завданої у зв`язку зі збройною агресією.

Про це пише видання Еxpro з посилання на Господарський суд Запорізької області.

Також, додатково компанія позивається за відшкодування упущеної вигоди у розмірі $1,5 млн.

Тобто загалом "Відновлювана енергія Запоріжжя" хоче стягнути з РФ 13,7 млн доларів США, що є еквівалентом 507 млн грн.

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Засновником "Відновлювана енергія Запоріжжя" є "Екопауер Інвест". Кінцевими бенефіціарами є Олег Шурма (50%), Ольга Кузіна (25%), Світлана Стоян (25%).

Компанія володіє сонячною електростанцією у Запорізькій області, потужністю 12,29 МВт.

Нещодавно Ростислава Шурму звільнили з посади заступника керівника Офісу президента України.

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Нагадаємо:

У серпні 2023 року було оприлюднено розслідування Bihus.Info про те, що сонячні станції під російською окупацією, співвласником яких є оточення Шурми, отримували оплату за "зеленим тарифом" до літа 2023 року, хоча, ймовірно, не мали зв’язку з об’єднаною енергосистемою України.

Йдеться, зокрема, про ТОВ "КД Енерджі 2" і ТОВ "Відновлювальна Енергія Запоріжжя", співвласником яких є брат Ростислава Шурми - Олег Шурма.

А співвласником ще двох компаній - ТОВ "Грін Енерджі Токмак" і ТОВ "Грандпауєр ЛЛС" - є Руслан Божко, колишній підлеглий Ростислава Шурми, якого вважають близькою до нього людиною.

Заступник Андрія Єрмака підтвердив, що його брат отримував плату від ДП "Гарантований покупець" за електроенергію з сонячних електростанцій, які розташовані на окупованих територіях, але це робив не тільки він, а і "всі інші компанії".

Пізніше Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо виплат за електроенергію з сонячних електростанцій, які розташовані на окупованих територіях.