Продажі автомобілів Tesla в Китаї припинили зростання
Американський автовиробник Tesla в жовтні продав 68 280 електромобілів китайського виробництва, що на 5,3% менше, ніж в 2023 році.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані Китайської асоціації легкових автомобілів (CPCA).
Поставки автомобілів Model 3 і Model Y китайського виробництва впали на 22,7% порівняно з вереснем.
Прибуток американської компанії у третьому кварталі перевершив прогнози після одноразових звільнень у попередньому кварталі, і вона зафіксувала перший річний приріст поставок у цьому році завдяки рекламним акціям.
Минулого кварталу вона все ще перевершила BYD за обсягом поставок електромобілів, але була випереджена китайським конкурентом за доходами.
Наприкінці жовтня Tesla продовжила схему безвідсоткового фінансування, яку вона вперше запровадила в Китаї в липні для деяких автомобілів Model 3 і Model Y, ще на місяць - до кінця листопада.
Нагадаємо:
Акції Tesla різко піднялися після того, як найбільший у світі виробник електромобілів повідомив про більший, ніж очікувалося, квартальний прибуток і спрогнозував "невелике зростання" поставок цього року та значний стрибок у 2025 році.
BYD Co. розпочала останній квартал року з рекордних місячних продажів, що зросли на 66% в сезон, який зазвичай є піковим для купівлі автомобілів у Китаї.
Продажі електромобілів американського автовиробника Tesla, вироблених у Китаї, зросли на 19,2% у вересні порівняно з 2023 роком.