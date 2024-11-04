Продажі автомобілів Tesla в Китаї припинили зростання

Американський автовиробник Tesla в жовтні продав 68 280 електромобілів китайського виробництва, що на 5,3% менше, ніж в 2023 році.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані Китайської асоціації легкових автомобілів (CPCA).

Поставки автомобілів Model 3 і Model Y китайського виробництва впали на 22,7% порівняно з вереснем.

Прибуток американської компанії у третьому кварталі перевершив прогнози після одноразових звільнень у попередньому кварталі, і вона зафіксувала перший річний приріст поставок у цьому році завдяки рекламним акціям.

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Минулого кварталу вона все ще перевершила BYD за обсягом поставок електромобілів, але була випереджена китайським конкурентом за доходами.

Наприкінці жовтня Tesla продовжила схему безвідсоткового фінансування, яку вона вперше запровадила в Китаї в липні для деяких автомобілів Model 3 і Model Y, ще на місяць - до кінця листопада.

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Акції Tesla різко піднялися після того, як найбільший у світі виробник електромобілів повідомив про більший, ніж очікувалося, квартальний прибуток і спрогнозував "невелике зростання" поставок цього року та значний стрибок у 2025 році.

BYD Co. розпочала останній квартал року з рекордних місячних продажів, що зросли на 66% в сезон, який зазвичай є піковим для купівлі автомобілів у Китаї.

Продажі електромобілів американського автовиробника Tesla, вироблених у Китаї, зросли на 19,2% у вересні порівняно з 2023 роком.