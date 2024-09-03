Tesla збільшила продажі в Китаї майже в 2 рази протягом серпня

У серпні продажі Tesla в Китаї зафіксували найкращий місяць за рік продавши 63 тис авто.

Про це повідомляє Reuters.

Компанія Tesla повідомила, що минулого місяця продала понад 63 тис автомобілів на найбільшому автомобільному ринку світу, що на 37% більше, ніж у липні, але, ймовірно, все ще менше, ніж у серпні минулого року, коли було продано 64 694 автомобілі.

Зазначається, що незважаючи на обнадійливе поліпшення, її показники значно відстають від основних китайських конкурентів.

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BYD, найбільший у світі виробник електромобілів, заявив, що продажі його пасажирських автомобілів у Китаї в серпні зросли на 35% порівняно з минулим роком, досягнувши рекордного місячного показника в 370 854 одиниці.

Як і багато інших автовиробників, Tesla сильно постраждала від тривалої цінової війни в Китаї, де економічне зростання також було млявим, а довіра споживачів - крихкою. За перше півріччя її продажі в Китаї скоротилися на 5%.

З квітня Tesla пропонує покупцям безвідсоткові кредити терміном до п'яти років, а за останні тижні кілька місцевих урядів зробили її автомобілі придатними для офіційних закупівель.

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На початку цього року компанія також отримала ключовий регуляторний кивок: провідна асоціація автомобільної промисловості країни заявила, що збір даних автомобілями Tesla відповідає нормам, що дозволило автомобілям Tesla в'їжджати на деякі урядові об'єкти, куди раніше їм було заборонено.

Повідомляється, що поставки в так звані міста третього рівня зросли на 78% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, в той час як продажі в містах другого рівня, таких як Ханчжоу і Нанкін, збільшилися на 47%.

Нагадаємо:

Липневі продажі автомобілів у Китаї впали порівняно з минулим роком, що стало четвертим місячним падінням поспіль.