Акції Tesla зросли на 19% після передбачення Маска по продажам

Акції Tesla різко піднялися після того, як найбільший у світі виробник електромобілів повідомив про більший, ніж очікувалося, квартальний прибуток і спрогнозував "невелике зростання" поставок цього року та значний стрибок у 2025 році.

Про це повідомляє газета Financial Times.

У середу вдень Маск передбачив, що продажі автомобілів можуть збільшитися на 20–30% наступного року завдяки скороченню витрат, що дозволить знизити ціни на існуючі моделі, що, своєю чергою, стимулюватиме попит.

Він також згадав покращення в технології автономного водіння та нові продукти, включно з безпілотним "Cybercab", представленим на початку місяця. Маск зазначив, що зниження відсоткових ставок зменшує щомісячні виплати за кредити, що позитивно впливає на попит.

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Акції Tesla зросли на 19% у четвер. Це може дати певне полегшення інвесторам, враховуючи, що вартість акцій зараз становить половину від піку листопада 2021 року, хоча компанія залишається найдорожчим автовиробником світу з оцінкою в 763 мільярди доларів.

Чистий прибуток за третій квартал виріс на 8% порівняно з минулим роком і склав 2,5 мільярда доларів, перевищивши очікування аналітиків у 2,1 мільярда. Виручка збільшилася на 8% і склала 25,2 мільярда доларів, трохи не досягнувши прогнозу в 25,4 мільярда.

Зростання прибутку було забезпечене 2-відсотковим збільшенням виручки від продажу автомобілів — що складає 80% доходів компанії — поряд з 52-відсотковим стрибком у секторі енергогенерації та зберігання енергії та 29-відсотковим збільшенням виручки від сервісного підрозділу, до якого входить мережа зарядних станцій.

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Операційні витрати впали на 6% до 2,3 мільярда доларів після скорочення 10% робочої сили, приблизно 14 000 співробітників, раніше цього року.