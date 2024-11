Китайський автогігант BYD продав рекордні півмільйона електромобілів за жовтень

BYD Co. розпочала останній квартал року з рекордних місячних продажів, що зросли на 66% в сезон, який зазвичай є піковим для купівлі автомобілів у Китаї.

Про це повідомляє Bloomberg.

У жовтні світові продажі легкових автомобілів BYD підскочили до рекордних 500 526 одиниць.

За три місяці, що закінчилися у вересні, дохід автовиробника зріс на 24% до 28,3 млрд дол, не дотягнувши до прогнозів, але перевищивши 25,2 млрд дол продажів Tesla за той самий період.

Попит на гібриди BYD, що підключаються до електромережі, був найбільшим і склав 310 912 одиниць, решта - повністю електричні моделі. Деякі з нових гібридів компанії постачаються з модернізованими силовими установками, які забезпечують запас ходу понад 2 тис км.

Повідомляється, що жовтневі продажі BYD за кордоном зупинилися на позначці 31 200.

BYD була не єдиною компанією, яка встановила щомісячні рекорди. Geely Automobile Holdings Ltd. теж, продавши 226 686 автомобілів у жовтні, що на 28% більше, ніж у 2023 році.

Менший китайський автовиробник Xpeng Inc. також досяг нового максимуму з 23 917 поставками. Li Auto Inc., продала 51 443 одиниці, що все ще на 27% більше, але не дотягує до місячного рекорду. Продажі Nio Inc. знизилися в місячному численні.

Читайте також: Від посміховиська до гіганта за 20 років: як BYD підкорює світовий ринок електромобілів