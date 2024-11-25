Головна алюмінієва компанія Росії скорочує виробництво: причини

Компанія Олега Дерипаски "Русал" планує скоротити виробництво металу на 250 000 тонн через складну економічну ситуацію.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Основна причина такого рішення – рекордне зростання цін на глинозем (сировину для виробництва алюмінію) – майже вдвічі з початку 2024 року, до понад 700 дол за тонну.

Русал, який до повномасштабної війни контролював Миколаївський глиноземний завод в Україні, зараз змушений купувати більше третини необхідного глинозему на світових ринках за біржовими цінами.

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Частка глинозему у собівартості алюмінію зросла до понад 50%, хоча зазвичай становить 30-35%.

Компанія вказує, що зростання цін на глинозем не компенсується відповідним підвищенням цін на готовий алюміній, що негативно впливає на прибутковість виробництва.

Додаткові проблеми створюють "слабка макроекономічна ситуація" і надлишок пропозиції металу на ринку, зниження попиту через уповільнення в основних галузях-споживачах (будівництво, автомобілебудування) і жорстка грошово-кредитна політика в Росії.

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Нагадаємо:

Російська влада розпакувала останні доступні резерви іноземної валюти для вливань у сировинні компанії, що потрапили під санкції, які зазнають усе більше труднощів з експортом і оплатою через банки "дружніх" країн.

Російський алюмінієвий гігант "Русал" побоюється, що до 36% його продажів можуть опинитися під загрозою унаслідок санкцій, запроваджених США і Великою Британією.

У російському гіганті "Русал" заявили, що санкції США та Великої Британії не вплинуть на експорт металів, оскільки вони не зачіпають глобальні логістичні рішення компанії, доступ до банківської системи і систему виробництва.