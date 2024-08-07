Російський уряд роздає підсанкційним сировинним компаніям останні резерви валюти

Російська влада роздрукувала останні доступні резерви іноземної валюти для вливань у сировинні компанії, що потрапили під санкції, які зазнають усе більше труднощів з експортом і оплатою через банки "дружніх" країн.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на дані російського Мінфіну.



У липні російський Мінфін вклав 3 млрд китайських юанів із Фонду національного добробуту у "цінні папери російських емітентів".

У перерахунку на рублі з ФНБ пішло 25 млрд рублів, випливає з даних Мінфіну. Які компанії отримали юані, відомство не уточнило.



З великих російських компаній юаневі облігації на ринку мають "Роснефть", "Русал" та "Норільський нікель", вказує аналітик КК "Інгосстрах-Інвестиції" Єгор Шумілов. З початку 2024 року було розміщено облігації в китайській валюті на 28 млрд юанів, зазначає він. Інвестиції Мінфіну таким чином покрили 11% цієї суми.



Китайські юані — остання валюта, яка залишилася у держави після того, як країни Заходу ввели санкції проти ЦП, Мінфіну, ФНБ і заморозили близько $300 млрд, або половину золотовалютних резервів країни.



Станом на 1 серпня у ФНБ залишилося 226 млрд юанів. Також у ліквідній, тобто непотраченій частині фонду — 298 тонн золота.



Загальний обсяг ліквідних активів ФНБ з початку війни скоротився вдвічі, або на $58 млрд, за рахунок видатків на покриття дефіциту бюджету та вливань у держкомпанії та держбанки.

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Дефіцит федерального бюджету Росії за підсумками семи місяців 2024 року зріс порівняно з показниками попереднього місяця через високі витрати і зниження доходів.

Економічна правда