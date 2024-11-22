"Газпромбанк" заявив про можливі проблеми за кордоном після нових санкцій США

"Газпромбанк" попередив клієнтів, що через санкції США, введені щодо компанії, можливі проблеми в роботі карт платіжної системи UnionPay за кордоном.

Про це пише російське видання Meduza з посиланням на заяву банку.

"З 21 листопада можуть спостерігатися складнощі в роботі карт платіжної системи UnionPay за кордоном. Якщо ви перебуваєте за кордоном, рекомендуємо використовувати готівкові кошти", - заявили в банку.

Після введення санкцій "Газпромбанк" заявив, що обмеження Мінфіну США нібито не впливають на роботу компанії, а всі картки банку, зокрема іноземних платіжних систем, і далі працюватимуть "на всій території Росії".

Реклама:

Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США 21 листопада запровадило санкції проти Газпромбанку і ще близько 50 російських банків.

Нагадаємо:

У 2022 році Сполучені Штати запровадили новий пакет санкцій проти Росії. Санкції включали приблизно 2600 візових обмежень для російських та білоруських чиновників, а також перші санкції проти керівників "Газпромбанку".

Реклама:

Ексголова МЗС України Дмитро Кулеба у червні 2022 року закликав партнерів відключити від SWIFT російський "Газпромбанк".

Російський "Газпромбанк" із 27 січня 2023 року припинив транскордонні перекази в доларах США.

США запровадили санкції проти Газпромбанку, одного з небагатьох великих російських кредиторів, який ще не потрапив до чорного списку, з метою обмежити можливості Кремля фінансувати свої військові зусилля.