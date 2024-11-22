Україна отримає 4,8 мільярда доларів від Світового банку – Шмигаль

Уряд ухвалив рішення, яке дозволить Україні отримати 4,8 мільярда доларів від Світового банку.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, ці кошти фінансуватимуться США та партнерами. Гроші будуть направлені на соціальні та гуманітарні програми.

Шмигаль нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення РФ Україна отримала понад 100 мільярдів доларів зовнішнього фінансування.

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Нагадаємо:

Україна розраховує отримати транш від Міжнародного валютного фонду в розмірі 1,1 мільярда доларів наприкінці грудня.

Європейська комісія погодила виділення Україні 4,1 млрд євро в межах програми підтримки Ukraine Facility.

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Адміністрація президента Джо Байдена повідомила Конгресу про намір списати $4,65 мільярда боргу, який Україна заборгувала США.