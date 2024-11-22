Україна отримає 4,8 мільярда доларів від Світового банку – Шмигаль
Уряд ухвалив рішення, яке дозволить Україні отримати 4,8 мільярда доларів від Світового банку.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
За його словами, ці кошти фінансуватимуться США та партнерами. Гроші будуть направлені на соціальні та гуманітарні програми.
Шмигаль нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення РФ Україна отримала понад 100 мільярдів доларів зовнішнього фінансування.
Нагадаємо:
Україна розраховує отримати транш від Міжнародного валютного фонду в розмірі 1,1 мільярда доларів наприкінці грудня.
Європейська комісія погодила виділення Україні 4,1 млрд євро в межах програми підтримки Ukraine Facility.
Адміністрація президента Джо Байдена повідомила Конгресу про намір списати $4,65 мільярда боргу, який Україна заборгувала США.