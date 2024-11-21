Енергетики вдруге за добу збільшили обсяг відключень світла в Україні
У четвер 21 листопада у більшості областей змінився обсяг застосування заходів обмеження споживання.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Надалі обмеження світла будуть застосовуватись так:
- 14:00 – 19:00 — три черги відключень (раніше було дві черги).
- 19:00 – 22:00 — одна черга відключень.
Важливо, що час застосування та обсяг обмежень можуть змінитись протягом доби.
Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися на сайті чи офіційних сторінках місцевих обленерго.
Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області.
Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.Реклама:
Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго.
Як працюють графіки відключень читайте тут: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло
Нагадаємо:
У четвер 21 листопада у Києві та 16 областях України посилили обмеження світла для споживачів.