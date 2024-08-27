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У Yasno пояснили, як працюють черги відключення світла

Вівторок, 27 серпня 2024, 15:53 - Артур Крижний
 
Yasno

Компанія Yasno пояснила, що таке черги відключення світла і як вони працюють.

Дані наведені пресслужбою Yasno.

Черга - це група споживачів, яка споживає певну кількість електроенергії. Загалом таких черг 6. 

Чим більше дефіцит електроенергії в системі, тим більше черг споживачів вимикають одночасно під час стабілізаційних обмежень.

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Що означає кількість черг, які обмежують одночасно?

  • Якщо обмежують лише 1 чергу відключень, то це означає, що світла у споживачів може не бути до 4 годин на добу.
  • Якщо одночасно обмежують 2 черги відключень - 8 годин на добу.
  • 3 черги відключень - 12 годин на добу.
  • 4 черги відключень - понад 12 годин, а також вимкнення у світло-сірих зонах графіків.
  • Якщо обмежують 5 або 6 черг одномоментно, то це означає, що почалися екстрені відключення світла і графіки не працюють.

До якої кількості черг застосовують обмеження електроенергії визначає "Укренерго". Далі кожен оператор систем розподілу (обленерго) окремо визначає, який графік відключень застосовувати у регіонах та які саме черги відключати.

Важливо зазначити, що розподіл на 6 черг відключень використовують здебільшого ДТЕК, Yasno та "Укренерго" у розрахунках лімітів споживання для областей. У інших обленерго черг відключень може бути більше, або менше.

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Раніше ЕП писала, що означають графіки відключень: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло

Економічна правда.

енергетика електроенергія Україна
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