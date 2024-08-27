У Yasno пояснили, як працюють черги відключення світла
Компанія Yasno пояснила, що таке черги відключення світла і як вони працюють.
Дані наведені пресслужбою Yasno.
Черга - це група споживачів, яка споживає певну кількість електроенергії. Загалом таких черг 6.
Чим більше дефіцит електроенергії в системі, тим більше черг споживачів вимикають одночасно під час стабілізаційних обмежень.
Що означає кількість черг, які обмежують одночасно?
- Якщо обмежують лише 1 чергу відключень, то це означає, що світла у споживачів може не бути до 4 годин на добу.
- Якщо одночасно обмежують 2 черги відключень - 8 годин на добу.
- 3 черги відключень - 12 годин на добу.
- 4 черги відключень - понад 12 годин, а також вимкнення у світло-сірих зонах графіків.
- Якщо обмежують 5 або 6 черг одномоментно, то це означає, що почалися екстрені відключення світла і графіки не працюють.
До якої кількості черг застосовують обмеження електроенергії визначає "Укренерго". Далі кожен оператор систем розподілу (обленерго) окремо визначає, який графік відключень застосовувати у регіонах та які саме черги відключати.
Важливо зазначити, що розподіл на 6 черг відключень використовують здебільшого ДТЕК, Yasno та "Укренерго" у розрахунках лімітів споживання для областей. У інших обленерго черг відключень може бути більше, або менше.
Раніше ЕП писала, що означають графіки відключень: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло
Економічна правда.