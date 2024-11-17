У КМВА не виключають запровадження графіків відключень світла у Києві

Не виключено, що в Києві можуть застосувати графіки стабілізаційних відключень світла.

Про це повідомив речник КМВА Михайло Шаманов у телемарафоні.

Він нагадав, що енергетики під час атаки РФ вранці 17 листопада повідомили про превентивні відключення, щоб не перенавантажувати систему. Згодом були впроваджені екстрені відключення.

"Не виключено, що у майбутньому можуть бути застосовані стабілізаційні відключення (в Києві - ЕП). Все це залежить від аналізу нашої енергосистеми", - розповів він.

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Столиця є частиною об'єднаної енергосистеми, тому такий сценарій не виключають, зазначив він.

"Оперативно енергетики почали усувати наслідки, але як ми будемо жити далі можна сказати після аналізу усієї ситуації", - додав Шаманов.

Довідка. Екстрені відключення світла застосовують, коли в "Укренерго" виникає потреба додатково збалансувати енергосистему. Під час екстрених відключень світло може бути відсутнє невизначений час. Реклама: Стабілізаційні відключення світла - прогнозовані і відбуваються за заздалегідь складеними графіками, що розміщені на сайті оператора системи розподілу.

Нагадаємо:

За вказівкою "Укренерго" в Одеській області запровадили екстрені відключення світла.

У ніч на неділю було зафіксовано зліт до семи бортів Ту-95мс, з російського Оленєгорська. Близько 6:30 крилаті ракети увійшли в повітряний простір країни. Атака тривала близько години, ціллю була українська енергетика.

У неділю 17 листопада ворог здійснив масовану атаку на енергетику України, зокрема серйозно пошкодив обладнання теплоелектростанцій ДТЕК.

У Київській, Донецькій, Дніпропетровській областях, а також у місті Київ вводять екстрені відключення світла.

У Києві, Київській, Дніпропетровській та Донецькій областях скасували екстрені відключення світла.