Енергетики анонсували скасування відключень для промисловості

Впродовж дня 13 листопада діють обмеження електроенергії для промисловості, але ввечері їх скасують.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Увечері, після усунення зауважень до роботи обладнання – обмеження будуть скасовані", - йдеться у повідомленні.

В енергокомпанії закликали раціонально використовувати електроенергію, особливо в години максимального споживання і закликали бізнес імпортувати електрику, щоб уникнути вимушених обмежень потужності.

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Водночас, нагадали в "Укренерго", що жодних обмежень для побутових споживачів не передбачається.

Нагадаємо:

Через дефіцит потужності в енергосистемі, на території України вводять графіки обмеження потужності (ГОП).

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В середу, 13 листопада, в Києві обмежать споживання електроенергії для бізнесу.