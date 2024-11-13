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Енергетики анонсували скасування відключень для промисловості

Середа, 13 листопада 2024, 11:28 - Артур Крижний

Впродовж дня 13 листопада діють обмеження електроенергії для промисловості, але ввечері їх скасують.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Увечері, після усунення зауважень до роботи обладнання – обмеження будуть скасовані", - йдеться у повідомленні.

В енергокомпанії закликали раціонально використовувати електроенергію, особливо в години максимального споживання і закликали бізнес імпортувати електрику, щоб уникнути вимушених обмежень потужності.

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Водночас, нагадали в "Укренерго", що жодних обмежень для побутових споживачів не передбачається.

Нагадаємо:

Через дефіцит потужності в енергосистемі, на території України вводять графіки обмеження потужності (ГОП).

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В середу, 13 листопада, в Києві обмежать споживання електроенергії для бізнесу.

енергетика
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Економічна правда
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