Енергетики анонсували скасування відключень для промисловості
Середа, 13 листопада 2024, 11:28 -
Впродовж дня 13 листопада діють обмеження електроенергії для промисловості, але ввечері їх скасують.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
"Увечері, після усунення зауважень до роботи обладнання – обмеження будуть скасовані", - йдеться у повідомленні.
В енергокомпанії закликали раціонально використовувати електроенергію, особливо в години максимального споживання і закликали бізнес імпортувати електрику, щоб уникнути вимушених обмежень потужності.
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Водночас, нагадали в "Укренерго", що жодних обмежень для побутових споживачів не передбачається.
Нагадаємо:
Через дефіцит потужності в енергосистемі, на території України вводять графіки обмеження потужності (ГОП).
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В середу, 13 листопада, в Києві обмежать споживання електроенергії для бізнесу.
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