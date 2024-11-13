У Росії прогнозують появу дефіциту електроенергії в економіці

Проблема дефіциту електроенергії може з'явитися в економіці Росії в найближчі 5-10 років у зв'язку з активним розвитком майнінгу в країні.

Про це заявив заступник голови адміністрації президента РФ Максим Орєшкін, пише Lenta.ru.

За словами чиновника, на тлі таких тенденцій "у нас окремі елементи енергосистеми стали енергодефіцитними".

"Чи можемо ми в нових умовах створювати потужності з тією ціною, яка була б конкурентоспроможною для майнінгу?" - поставив він у зв'язку з цим запитання.

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Нагадаємо:

Держдума РФ ухвалила одразу в другому і третьому читаннях закон, який легалізує в Росії діяльність із видобутку криптовалют.

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Республіка Росії Дагестан закликала до посилення заходів проти криптовалютних майнерів, які спричиняють перебої з електроенергією та намагаються обійти закон, будуючи майнінгові установки під землею.

У деяких регіонах Росії хочуть заборонити майнінг криптовалюти на державному рівні через проблеми з електроенергією.